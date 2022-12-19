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Бело-голубое человеческое море. ВИДЕО, как в Буэнос-Айресе празднуют победу на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Бело-голубое человеческое море. ВИДЕО, как в Буэнос-Айресе празднуют победу на ЧМ-2022

фото - Getty Images

Новина українською

Аргентина ждала этого 32 года. Наконец-то ее сборная снова победила на Чемпионате мира по футболу. В драматическом финале в серии пенальти была обыграна сборная Франции. Учитывая, как в Аргентине относятся к игре, понятно, что в ближайшие дни вся страна будет праздновать. Сразу после решающего поединка на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни тысяч аргентинцев. Может быть, и миллион. ВИДЕО из центра столицы Аргентины поражает масштабом.

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В статье: Аргентина ЧМ-2022
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