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Бело-голубое человеческое море. ВИДЕО, как в Буэнос-Айресе празднуют победу на ЧМ-2022
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фото - Getty Images
Аргентина ждала этого 32 года. Наконец-то ее сборная снова победила на Чемпионате мира по футболу. В драматическом финале в серии пенальти была обыграна сборная Франции. Учитывая, как в Аргентине относятся к игре, понятно, что в ближайшие дни вся страна будет праздновать. Сразу после решающего поединка на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни тысяч аргентинцев. Может быть, и миллион. ВИДЕО из центра столицы Аргентины поражает масштабом.
It is wild in Buenos Aires Argentina right now pic.twitter.com/io1GCz59k0— Kardoso Media (@kardosomedia) December 18, 2022
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