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Следующий Чемпионат мира состоится в 2026-м - турнир в новом формате примут три страны

Чемпионат мира FIFA
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Из Азии Мундиаль переедет в Северную Америку

Следующий Чемпионат мира состоится в 2026-м - турнир в новом формате примут три страны

фото - Getty Images

Новина українською

18 декабря завершился проходивший в Катаре Чемпионат мира 2022 года. Это было 22-е мировое первенство, которое выиграла Аргентина.

Следующий Чемпионат мира состоится летом 2026 года. Впервые в истории турнир будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика. Матчи будут проходить в 16 городах – в 11 американских, трех мексиканских и двух канадских. Интересно, что Мексика таким образом примет ЧМ уже в третий раз. Ранее Мундиаль проводился там в 1970-м и 1986-м.

Ранее ФИФА уже объявила, что в финальной части ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, а не 32, как было раньше. От Европы сыграют 16 национальных команд. Правда, окончательный формат будет объявлен в 2023 году.

В марте следующего года квалификацию начнут сборные Южной Америки, в октябре – азиатские. Европейский отбор стартует в марте 2025 года.

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В статье: ЧМ-2026 Чемпионат Мира
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