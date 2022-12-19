Пополнение в клубе легенд. Месси стал девятым игроком, которому покорилось уникальное достижение

18-го декабря 2022-го года Лео Месси впервые в своей карьере стал победителем Чемпионата мира. Благодаря данному факту он сумел побить еще несколько рекордов.

Также Лео покорилось уникальное достижение. Он вошел в клуб легенд, которые на протяжении своей карьеры сумели выиграть три главных награды - Чемпионат мира, Лигу Чемпионов и Золотой мяч. Ниже - полный список легенд, которым также смогли это сделать.

Бобби Чарльтон : Чемпионат мира (1966, Англия), Золотой мяч (1966), Кубок Европы (1968, "Манчестер Юнайтед")

: Чемпионат мира (1966, Англия), Золотой мяч (1966), Кубок Европы (1968, "Манчестер Юнайтед") Франц Беккенбауэр : Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1972, 1976), Кубок Европы (1974, 1975, 1976, "Бавария")

: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1972, 1976), Кубок Европы (1974, 1975, 1976, "Бавария") Герд Мюллер : Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1970), Кубок Европы: 1974, 1975, 1976, "Бавария")

: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1970), Кубок Европы: 1974, 1975, 1976, "Бавария") Паоло Росси : Кубок мира (1982, Италия), Золотой мяч (1982), Кубок Европы (1985, "Ювентус")

: Кубок мира (1982, Италия), Золотой мяч (1982), Кубок Европы (1985, "Ювентус") Зинедин Зидан : чемпионат мира (1998, Франция), Золотой мяч (1998), Лига чемпионов (2002, "Реал")

: чемпионат мира (1998, Франция), Золотой мяч (1998), Лига чемпионов (2002, "Реал") Ривалдо : чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (1999), Лига чемпионов (2003, "Милан")

: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (1999), Лига чемпионов (2003, "Милан") Роналдиньо : чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2005), Лига чемпионов (2006, "Барселона")

: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2005), Лига чемпионов (2006, "Барселона") Кака : чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2007), Лига чемпионов (2007, "Милан")

: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2007), Лига чемпионов (2007, "Милан") Лионель Месси: Чемпионат мира (2022, Аргентина), Золотой мяч (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), Лига чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015, "Барселона")