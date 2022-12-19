  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Пополнение в клубе легенд. Месси стал девятым игроком, которому покорилось уникальное достижение
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пополнение в клубе легенд. Месси стал девятым игроком, которому покорилось уникальное достижение

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Выиграл три главных трофея

Пополнение в клубе легенд. Месси стал девятым игроком, которому покорилось уникальное достижение

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

18-го декабря 2022-го года Лео Месси впервые в своей карьере стал победителем Чемпионата мира. Благодаря данному факту он сумел побить еще несколько рекордов.

Читайте такжеМесси: Чемпионы мира! Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить...

Также Лео покорилось уникальное достижение. Он вошел в клуб легенд, которые на протяжении своей карьеры сумели выиграть три главных награды - Чемпионат мира, Лигу Чемпионов и Золотой мяч. Ниже - полный список легенд, которым также смогли это сделать.

  • Бобби Чарльтон: Чемпионат мира (1966, Англия), Золотой мяч (1966), Кубок Европы (1968, "Манчестер Юнайтед")
  • Франц Беккенбауэр: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1972, 1976), Кубок Европы (1974, 1975, 1976, "Бавария")
  • Герд Мюллер: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1970), Кубок Европы: 1974, 1975, 1976, "Бавария")
  • Паоло Росси: Кубок мира (1982, Италия), Золотой мяч (1982), Кубок Европы (1985, "Ювентус")
  • Зинедин Зидан: чемпионат мира (1998, Франция), Золотой мяч (1998), Лига чемпионов (2002, "Реал")
  • Ривалдо: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (1999), Лига чемпионов (2003, "Милан")
  • Роналдиньо: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2005), Лига чемпионов (2006, "Барселона")
  • Кака: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2007), Лига чемпионов (2007, "Милан")
  • Лионель Месси: Чемпионат мира (2022, Аргентина), Золотой мяч (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), Лига чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015, "Барселона")

Ранее мы сообщали, что за свою карьеру Месси не выиграл лишь один трофей, за который он боролся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Роналдиньо Зинедин Зидан
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
19.12.2022 в 14:07
Що це за Кубок Європи 1985?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде