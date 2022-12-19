Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пополнение в клубе легенд. Месси стал девятым игроком, которому покорилось уникальное достижение
Выиграл три главных трофея
фото - Getty Images
18-го декабря 2022-го года Лео Месси впервые в своей карьере стал победителем Чемпионата мира. Благодаря данному факту он сумел побить еще несколько рекордов.
Также Лео покорилось уникальное достижение. Он вошел в клуб легенд, которые на протяжении своей карьеры сумели выиграть три главных награды - Чемпионат мира, Лигу Чемпионов и Золотой мяч. Ниже - полный список легенд, которым также смогли это сделать.
- Бобби Чарльтон: Чемпионат мира (1966, Англия), Золотой мяч (1966), Кубок Европы (1968, "Манчестер Юнайтед")
- Франц Беккенбауэр: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1972, 1976), Кубок Европы (1974, 1975, 1976, "Бавария")
- Герд Мюллер: Кубок мира (1974, Германия), Золотой мяч (1970), Кубок Европы: 1974, 1975, 1976, "Бавария")
- Паоло Росси: Кубок мира (1982, Италия), Золотой мяч (1982), Кубок Европы (1985, "Ювентус")
- Зинедин Зидан: чемпионат мира (1998, Франция), Золотой мяч (1998), Лига чемпионов (2002, "Реал")
- Ривалдо: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (1999), Лига чемпионов (2003, "Милан")
- Роналдиньо: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2005), Лига чемпионов (2006, "Барселона")
- Кака: чемпионат мира (2002, Бразилия), Золотой мяч (2007), Лига чемпионов (2007, "Милан")
- Лионель Месси: Чемпионат мира (2022, Аргентина), Золотой мяч (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), Лига чемпионов (2006, 2009, 2011, 2015, "Барселона")
Ранее мы сообщали, что за свою карьеру Месси не выиграл лишь один трофей, за
Популярное сейчас
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Бело-голубое человеческое море. ВИДЕО, как в Буэнос-Айресе празднуют победу на ЧМ-2022
- Феерический финал ЧМ-2022, решение Месси, судьба Саутгейта. Главные новости за 18 декабря
- Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО