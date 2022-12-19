Авторитетное французское издание считает, что третий гол Аргентины в финале нельзя было засчитывать

Французское издание L`Equipe считает, что третий гол Аргентины в финале чемпионата мира против Франции нужно было отменить. Перед тем как мяч пересек линию ворот, на поле находились лишние игроки забившей команды.

"Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные игроки сборной Аргентины, охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу. Это строго запрещено", – пишет издание.

В публикации ссылаются на Пункт 9 3-го правила футбола: "Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол. Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился дополнительный(лишний) игрок".

Французское издание ранее оценило работу судьи Шимона Марциняка на 2 из 10. Главный арбитр поставил в матче 3 пенальти: два в ворота Аргентины и один в ворота Франции. Игроки реализовали все 11-метровые.