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Авторитетное французское издание считает, что третий гол Аргентины в финале нельзя было засчитывать

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Ранее они оценили работу судью в 2 балла из 10

Авторитетное французское издание считает, что третий гол Аргентины в финале нельзя было засчитывать

Фото: https://twitter.com/Argentina

Новина українською

Французское издание L`Equipe считает, что третий гол Аргентины в финале чемпионата мира против Франции нужно было отменить. Перед тем как мяч пересек линию ворот, на поле находились лишние игроки забившей команды.

"Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные игроки сборной Аргентины, охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу. Это строго запрещено", – пишет издание.

В публикации ссылаются на Пункт 9 3-го правила футбола: "Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол. Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился дополнительный(лишний) игрок".

Французское издание ранее оценило работу судьи Шимона Марциняка на 2 из 10. Главный арбитр поставил в матче 3 пенальти: два в ворота Аргентины и один в ворота Франции. Игроки реализовали все 11-метровые.

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат мира 2022
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (8)
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Spokoyno (Київ)
19.12.2022 в 17:32
Так важко програвати фінал... Але хтось бачив тих гравців? Невже вони до удару Мессі знали, що він заб'є? Може треба бути нормальним... Бо інша сторона теж знайде пунктік за яким можна того ж Мбаппе вигнати за не той колір нижньої білизни Як кажуть гарний юрист доведе, що вбивця не засадив фінку під ребра, а намагався допомогти і витягував її... До того ж Правила дозволяють стільки трактувань! По якому і перший пенальті французів можна трактувати, як симуляцію. Другий удар Мессі ззаду по ногам. Третій близька відстань, шалена швидкість і взагалі Кіліан навмисно в руку цілив. Але все це після матчу ТЕРЕВЕНІ не варті уваги!
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nadobi (Полтава)
19.12.2022 в 17:27
А еще перед матчем аргентинцы не приклонили колено перед новыми черными французами
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.12.2022 в 17:09
Якщо і було щось подібне (де відео?), то тут скоріше вина четвертого судді і ВАР, від яких він міг не отримати інформацію. Суддя в полі в такі моменти повністю сконцентрований на тому, що робиться в штрафній. Загалом, вважаю, поляк відсудив на дуже хорошому рівні.
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0
0
Caballero (DC)
19.12.2022 в 16:49
А что писало авторитетное французское издание 18.11.2009, когда Тьерри Анри подыграл себе рукой, а затем отдал голевой пас, благодаря которому, Франция попала на ЧМ2010??? P.S. Марадона в таких случаях сказал бы, что это была Воля Божья.
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+3
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
19.12.2022 в 17:00
Как это извиняет судью нынешнего финала ?
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0
-3
nadobi (Полтава)
19.12.2022 в 17:35
А за что извинять судью, за выдуманное нытье лягушатников?
0
0
aleks68
19.12.2022 в 17:24
лижи фуфло аргентине и месси дальше и не ной
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0
-1
nadobi (Полтава)
19.12.2022 в 17:36
Ноют как раз любители черных
0
0

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