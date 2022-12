Игроки Аргентины, сидя на крыше автобуса, чудом избежали столкновения с проводами электропередач – Видео

Игроки сборной Аргентины, среди которых были Лионель Месси, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди, чудом избежали столкновения с линией электропередач во время празднования победы на Мундиале. Они забрались на крышу автобуса.

Футболисты сидели на крыше автобуса, когда приблизились к низко пролегающей линии электропередач. Игроки успели среагировать и нагнуться.

Последним среагировал Леандро Паредес, которому даже снесло кепку.

The power lines almost took out Messi! Who put those there! They should’ve known!!!! pic.twitter.com/VyEh5ha8IU