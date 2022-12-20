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Игроки Аргентины, сидя на крыше автобуса, чудом избежали столкновения с проводами электропередач – Видео
Среди них был Месси с Кубком
Фото: скриншот
Игроки сборной Аргентины, среди которых были Лионель Месси, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди, чудом избежали столкновения с линией электропередач во время празднования победы на Мундиале. Они забрались на крышу автобуса.
Футболисты сидели на крыше автобуса, когда приблизились к низко пролегающей линии электропередач. Игроки успели среагировать и нагнуться.
Последним среагировал Леандро Паредес, которому даже снесло кепку.
The power lines almost took out Messi! Who put those there! They should’ve known!!!! pic.twitter.com/VyEh5ha8IU— Barstool Sports (@barstoolsports) December 20, 2022
Сейчас в Буэнос-Айрес проходят празднования в честь победы Аргентины на чемпионате мира. На главной площади столицы собрались тысячи, если не миллионы жителей.
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