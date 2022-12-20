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Игроки Аргентины, сидя на крыше автобуса, чудом избежали столкновения с проводами электропередач – Видео

Чемпионат мира FIFA
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Среди них был Месси с Кубком

Игроки Аргентины, сидя на крыше автобуса, чудом избежали столкновения с проводами электропередач – Видео

Фото: скриншот

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Игроки сборной Аргентины, среди которых были Лионель Месси, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди, чудом избежали столкновения с линией электропередач во время празднования победы на Мундиале. Они забрались на крышу автобуса.

Футболисты сидели на крыше автобуса, когда приблизились к низко пролегающей линии электропередач. Игроки успели среагировать и нагнуться.

Последним среагировал Леандро Паредес, которому даже снесло кепку.

Сейчас в Буэнос-Айрес проходят празднования в честь победы Аргентины на чемпионате мира. На главной площади столицы собрались тысячи, если не миллионы жителей.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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