Месси: Отдаю Кубок мира Марадоне и всем, кто нас поддерживал

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил победу на ЧМ-2022.

"Я посвящаю и отдаю эту награду тем соотечественникам, которые не смогли выиграть его до меня. Я отдаю его Диего Марадоне, который наблюдал за нами сверху, и всем, кто поддерживал сборную.

Людям, которые смотрели на содержание игры, а не на результаты, которые иногда шли не по плану", — написал аргентинец в Instagram.