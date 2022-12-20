  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси: Отдаю Кубок мира Марадоне и всем, кто нас поддерживал
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Отдаю Кубок мира Марадоне и всем, кто нас поддерживал

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Лионель всегда мог находить правильные слова

Месси: Отдаю Кубок мира Марадоне и всем, кто нас поддерживал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Anadolu Agency

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил победу на ЧМ-2022.

"Я посвящаю и отдаю эту награду тем соотечественникам, которые не смогли выиграть его до меня. Я отдаю его Диего Марадоне, который наблюдал за нами сверху, и всем, кто поддерживал сборную.

Людям, которые смотрели на содержание игры, а не на результаты, которые иногда шли не по плану", — написал аргентинец в Instagram.

Читайте такжеОфициально лучший в истории. Мундиаль в Катаре стал венцом карьеры Лионеля Месси

Напомним, что сборная Аргентины в финале ЧМ обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины — ранее аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде