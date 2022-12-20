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Месси: Отдаю Кубок мира Марадоне и всем, кто нас поддерживал
Лионель всегда мог находить правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Anadolu Agency
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил победу на ЧМ-2022.
"Я посвящаю и отдаю эту награду тем соотечественникам, которые не смогли выиграть его до меня. Я отдаю его Диего Марадоне, который наблюдал за нами сверху, и всем, кто поддерживал сборную.
Людям, которые смотрели на содержание игры, а не на результаты, которые иногда шли не по плану", — написал аргентинец в Instagram.
Напомним, что сборная Аргентины в финале ЧМ обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины — ранее аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.
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