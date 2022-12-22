"Теперь очередь за Неймаром", - Грозный назвал следующего чемпиона мира

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался на предмет будущего чемпиона мира. Специалист выразил уверенность в успехе сборной Бразилии в 2026 году.

"У меня нет сомнений – станет Бразилия. А почему? Выиграла Франция – выиграл Мбаппе. Выиграла Аргентина с Месси. Они из ПСЖ. Теперь очередь за Неймаром, а значит за сборной Бразилии. Для меня это просто", – сказал Грозный в интервью ютуб-каналу THE GAME.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (1:1, по пенальти 2:4).