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"Теперь очередь за Неймаром", - Грозный назвал следующего чемпиона мира
Интересный прогноз от украинского эксперта
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался на предмет будущего чемпиона мира. Специалист выразил уверенность в успехе сборной Бразилии в 2026 году.
"У меня нет сомнений – станет Бразилия. А почему? Выиграла Франция – выиграл Мбаппе. Выиграла Аргентина с Месси. Они из ПСЖ. Теперь очередь за Неймаром, а значит за сборной Бразилии. Для меня это просто", – сказал Грозный в интервью ютуб-каналу THE GAME.
Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (1:1, по пенальти 2:4).
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