Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Правый защитник

Как вы думаете, кто набрал наибольшее число голосов в голосовании нашей редакции за Символическую сборную года? Не Месси, не Мбаппе и не Бензема. Лишь за Ашрафа Хакими проголосовали все 19 участников. И это при том, что в списке соперников значились три других правых защитника - Жоау Канселу, Кайл Уокер и Эдер Милитао. Впрочем, Ашраф не заметил ни их, ни Эдена Азара, Ивана Перишича, Дани Ольмо и Жоау Феликса.

Четырёх последних персонажей он не заметил на Чемпионате Мира, идеально прикрывая правый фланг обороны Марокко против них. Отчаянно боролся и против своего лучшего друга Килиана Мбаппе в полуфинале. Тот поучаствовал в двух голах, ведь именно после его двух ударов в защитников мяч отскакивал к другому французу, забивавшему. Но по своим стандартам в целом отыграл неудачно, и в этом прежде всего заслуга Хакими.

Также в матче против Канады он записал на свой счёт ассист длинным пасом на ход со своей половины поля, против Испании реализовал решающий пенальти в серии хладнокровной "паненкой".

Такой работой в обороне он немало удивил. Еще в 15-летнем возрасте Ашраф играл на позиции форварда, в 17-летнем - правого вингера. Когда в "Боруссии" он выходил на одном из флангов обороны, становилось ясно, что дортмундцев есть где ловить. Он успел зацепить победу в Лиге Чемпионов с "Реалом", став первым марокканским обладателем трофея в истории, но был отправлен в аренду, а затем и продан именно из-за проблем с игрой в обороне.

В "Боруссии" смотрели на атаку. Там он отдал десять ассистов за сезон. И установил наибольшую скорость в Бундеслиге - 36.47 км/час. Даже самому Мбаппе во Франции ещё не измеряли больше. В "Интере" ему было очень удобно играть в схеме с тремя центральными защитниками, и его тактическая роль в первом Скудетто за 11 лет велика. Но ПСЖ пропускает много, весной вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, осенью уступил первое место в группе "Бенфике".

Летом даже говорили, что Ашраф желает уйти, поскольку ему надоел раскол команды на лагеря южноамериканцев и французов вплоть до нежелания пасовать игрокам из другого "клана". Если бы Мбаппе, с которым они постоянно проводят время, играют в видеоигры, разговаривают по-испански, спят в одном номере на выезде (даже в Катаре они нашли время встретиться в городе), ушёл, Хакими также ушёл бы.

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Возможно, именно Мундиаль-2022 станет водоразделом для Ашрафа между просто очень классным игроком и одним из наиболее важных и влиятельных в современном футболе. Задатки для такого у него есть. Сумасшедшая скорость, и стартовая, и на дистанции, дриблинг, наглость, зрячие пасы в штрафную, умные удары, сильные обе ноги. Из крайних защитников никто в мире не ищет удары чаще, чем он. И он находит. Уникальный игрок для своей позиции.

Предыдущий тренер марокканцев Вахид Халилходжич отмечал, что жировая масса тела Ашрафа составляет всего семь процентов, в то время, как у других игроков сборной - 13-16. Не случайно его мать, считавшая футбол слишком грязным, токсичным, хотела, чтобы он занялся более приличным спортом. Например, атлетикой, где Марокко славится бегунами. Хакими несколько похож на легендарного Хишама Эль-Герружа и лицом, и телосложением. И показателями в беге.

ЧМ-2022 точно стал водоразделом для Марокко, Африки и всего арабского мира. Впервые в истории африканская и арабская команда играла в полуфинале. Причем прорвалась туда предпоследней на турнире по владению мячом, но с железной обороной. Не пропустив от Бельгии, Хорватии, Испании (от "Фурии Рохи" не пропустила даже в серии пенальти) и Португалии. И все это - на фоне травм. Не все выдержали до полуфинала. Агер, Саисс и Мазрауи вылетали.

В сущности, Хакими остался единственным защитником "Львов Атласа", стоявшим на ногах весь турнир. И это вовсе не само собой разумеется. Ведь как раз он начинал турнир травмированным. За такую игру с травмой против Хорватии в группе главный тренер Валид Реграги особо отметил его: "Посмотрите, он играл травмированным с первой до последней минуты. Все марокканцы должны изо дня в день хвалить его".

В итоге он стал первым на турнире по отборам мяча в целом и вторым - в среднем за матч (3.7). Это при том, что, например, в лиге в нынешнем сезоне Ашраф отобрал 0.8 мячей за матч, а в Лиге Чемпионов - 2.1. 1.3 перехвата - на 1.1 больше, чем в лиге в этом сезоне и на 0.3 - чем в ЛЧ. 1.1 выбитый мяч - на 0.8 больше, чем в лиге и на 0.6 - чем в ЛЧ. Для своей страны он работает гораздо тяжелее.

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Вообще-то, его страна могла стать не его. Он родился и рос в Мадриде, в районе Хетафе, воспитывался в академии "Реала". Вызывался в юношескую сборную Испании. Но "я чувствовал, что это место не для меня. Не могу вспомнить какой-то конкретный эпизод, но я не чувствовал себя дома. Моя культура марокканская, дома мы ели и разговаривали по-мароккански, отец постоянно рассказывал мне о великих марокканских игроках".

Он признавал, что матч против Испании был особо эмоциональным для него. Но прежде всего "играть за Марокко - невероятное ощущение. Я чувствую, что играю за своих родителей, за их родителей и родителей их родителей. Я горжусь успехами в сборной Марокко. Особенно, когда встречаю людей, которые говорят мне, что я - пример для подражания, символ для всех марокканцев".

"Мы из скромной семьи, которой было тяжело прожить. Отец торговал на улице, мать убирала квартиры. Они принесли в жертву все для меня. Даже лишили моих брата и сестру многих вещей для моего успеха. Теперь я играю за них". Точно играет за них. После победы над Испанией сеть облетело фото его объятий с матерью. Вообще-то, все родители были приглашены в Катар за счёт Федерации Марокко. И как заявляют в сборной, это внесло огромный вклад в успех.

Еще один секрет успеха Марокко - в привлечении таких игроков. 14 из 26-ти в его заявке родились за границей. За Хакими следили с 11-летнего возраста, а лично начали контактировать с 14-летнего. С ним постоянно держали связь, советовали ему. Морально поддерживали, когда он не мог играть несколько месяцев из-за расследования ФИФА о незаконных трансферах несовершеннолетних из-за границы. Расследования странногo, поскольку он родился в Испании.

Теперь ему 24, он полностью привязан к Марокко (после победы над Испанией Мбаппе твитнул о нем "Король Марокко", и это не просто слова друга), уже отыграл за сборную 61 матч. Рекордный темп. Темп его взросления также рекордный. У него уже двое детей, а жизненный опыт супруги (актриса и модель Хиба Абук, также уроженка Мадрида североафриканского происхождения, старше его на 12 лет) помогает правильно расставлять приоритеты в жизни.

Он находит время и дурачиться с Мбаппе, играть в видеоигры часы напролёт. При этом во время коронавируса организовал благотворительный турнир по Fortnite между футболистами. Переведя доходы от него в помощь нуждающимся Хетафе.

После неудачи против Хорватии в матче за третье место "Король" первым еще на поле набросился на президента ФИФА Джанни Инфантино с обвинениями насчёт судейства, но и быстро нашёл в себе силы публично извиниться за "слова, которые не должен был себе позволять". То есть способен проявлять и страсть, и искренние чувства, и взрослость и взвешенность.

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Кафу, Филипп Лам, Дани Алвес, Хавьер Занетти. Хакими должен пуститься в погоню за славой этих легендарных правых защитников. Скорости для этого у него точно хватит.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, El Mondo