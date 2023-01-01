Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал организацию Чемпионата мира-2022 в Катаре:

“Для меня все это было организовано просто супер. Честно говоря, я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения турнира в Катаре. Мы все говорили, что хотели, пели столько, сколько хотели. Прием был особенно приятен для ребят, впервые испытавших его. Они были полны впечатлений, которые запомнят на всю жизнь, как и мы, старики.

Не понимаю, почему вокруг организации складывается какая-то история, которая рассказывается от нашего имени, а за нас делают выводы. Не пойму, почему некоторые люди это делают. Сборная была в восторге от приема!” – сказал Модрич.