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Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре
У команды ограничений не было
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал организацию Чемпионата мира-2022 в Катаре:
“Для меня все это было организовано просто супер. Честно говоря, я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения турнира в Катаре. Мы все говорили, что хотели, пели столько, сколько хотели. Прием был особенно приятен для ребят, впервые испытавших его. Они были полны впечатлений, которые запомнят на всю жизнь, как и мы, старики.
Не понимаю, почему вокруг организации складывается какая-то история, которая рассказывается от нашего имени, а за нас делают выводы. Не пойму, почему некоторые люди это делают. Сборная была в восторге от приема!” – сказал Модрич.
Напомним, что хорваты на Мундиале в Катаре получили бронзовые награды, ставшие для них вторыми. В частности, Модрич провел все семь матчей, но голевыми действиями не отличился.
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