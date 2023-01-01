  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

У команды ограничений не было

Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал организацию Чемпионата мира-2022 в Катаре:

“Для меня все это было организовано просто супер. Честно говоря, я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения турнира в Катаре. Мы все говорили, что хотели, пели столько, сколько хотели. Прием был особенно приятен для ребят, впервые испытавших его. Они были полны впечатлений, которые запомнят на всю жизнь, как и мы, старики.

Не понимаю, почему вокруг организации складывается какая-то история, которая рассказывается от нашего имени, а за нас делают выводы. Не пойму, почему некоторые люди это делают. Сборная была в восторге от приема!” – сказал Модрич.

Напомним, что хорваты на Мундиале в Катаре получили бронзовые награды, ставшие для них вторыми. В частности, Модрич провел все семь матчей, но голевыми действиями не отличился.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Хорватия
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportske

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде