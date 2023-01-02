Сборная Италии представила новый логотип – Фото

Итальянская федерация футбола (FIGC) представила новый логотип национальной команды. Вместе с эмблемой представили также музыкальную айдентику.

"Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.

Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.

Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri", – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.