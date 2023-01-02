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Сборная Италии представила новый логотип – Фото
Изменять дизайн модно
Фото: figc.it
Итальянская федерация футбола (FIGC) представила новый логотип национальной команды. Вместе с эмблемой представили также музыкальную айдентику.
"Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.
La #FIGC completa il rebranding: per le #Nazionali nuovo #scudetto e identità #sonora. #Gravina: “Nuova immagine, stesse #emozioni straordinarie”https://t.co/NMAxi7hKtM pic.twitter.com/RoHpqDAD8y— FIGC (@FIGC) January 2, 2023
Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.
Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri", – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Следющие матчи сборная Италии сыграет в марте. 23-го "скуадра Адзурра" сыграет с Англией, а 26-го с Мальтой в квалификации Евро.
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