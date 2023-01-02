  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сборная Италии представила новый логотип – Фото
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Италии представила новый логотип – Фото

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Изменять дизайн модно

Сборная Италии представила новый логотип – Фото

Фото: figc.it

Новина українською

Итальянская федерация футбола (FIGC) представила новый логотип национальной команды. Вместе с эмблемой представили также музыкальную айдентику.

"Мы готовы к будущему. Сегодня мы представляем новый имидж сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, реализованной впервые в истории.

Мы вступаем в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников.

Те же эмоции, которые помогли создать новую эмблему, которая будет на футболках, обновляя славную традицию, и которые вдохновили на совершенно новый звуковой логотип и песню Azzurri", – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Следющие матчи сборная Италии сыграет в марте. 23-го "скуадра Адзурра" сыграет с Англией, а 26-го с Мальтой в квалификации Евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
figc.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде