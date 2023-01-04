Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как отпраздновал победу национальной команды на чемпионате мира-2022, который проходил в Катаре.

Напомним, в финальном матче турнира аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее французов.

"Я много пил и при этом ничего не ел. Мы ведь мы стали чемпионами мира. Если со мной что-то должно было произойти, по крайней мере, это должно было случиться тогда.

Месси разозлился и сказал мне прекратить. Но как мне остановиться? Мы только что выиграли титул чемпиона мира и счастье было огромным", - приводит слова Агуэро Sportal.