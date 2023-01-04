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Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022
Аргентинец бурно праздновал успех национальной команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как отпраздновал победу национальной команды на чемпионате мира-2022, который проходил в Катаре.
Напомним, в финальном матче турнира аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее французов.
"Я много пил и при этом ничего не ел. Мы ведь мы стали чемпионами мира. Если со мной что-то должно было произойти, по крайней мере, это должно было случиться тогда.
Месси разозлился и сказал мне прекратить. Но как мне остановиться? Мы только что выиграли титул чемпиона мира и счастье было огромным", - приводит слова Агуэро Sportal.
Напомним, для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.
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