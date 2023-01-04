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Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Аргентинец бурно праздновал успех национальной команды

Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как отпраздновал победу национальной команды на чемпионате мира-2022, который проходил в Катаре.

Напомним, в финальном матче турнира аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее французов.

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"Я много пил и при этом ничего не ел. Мы ведь мы стали чемпионами мира. Если со мной что-то должно было произойти, по крайней мере, это должно было случиться тогда.

Месси разозлился и сказал мне прекратить. Но как мне остановиться? Мы только что выиграли титул чемпиона мира и счастье было огромным", - приводит слова Агуэро Sportal.

Напомним, для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Sportal.bg

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Комментарии (2)
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__Grab__ (Костопіль)
04.01.2023 в 12:46
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Думитреску (Новомосковск)
04.01.2023 в 12:45
Аргентина стала чемпіоном світу в 1979????!!!!!???? Бу-га-га, афтар, що ти куриш?
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