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ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Это приведет и к увеличению матчей

ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена утвердить новый формат чемпионата мира-2026, сообщает The Athletic.

Согласно данным издания, на турнире впервые сыграют 48 национальных сборных. Изначально планировалось, что команды будут поделены на 16 групп по 3 сборных в каждой. Однако ФИФА отказалась от такой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

В плей-офф выйдут первые 2 команды каждой группы и 8 лучших команд среди занявших третье место. Этот Мундиаль будет самым продолжительным в истории: в течение 39 дней сборные сыграют 104 матча. Ожидается, что данный формат будет утвержден уже сегодня, 14 марта.

Напомним, чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.

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В статье: ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
14.03.2023 в 15:07
+1, совершенно логичное решение - нащо вообще эти отборы. Ещё бы и 5 чемпионов мира - и пусть никто не уйдёт обиженным …)))
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+1
0
Caballero (DC)
14.03.2023 в 15:03
Потрапимо.
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+1
0

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