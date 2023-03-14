ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена утвердить новый формат чемпионата мира-2026, сообщает The Athletic.

Согласно данным издания, на турнире впервые сыграют 48 национальных сборных. Изначально планировалось, что команды будут поделены на 16 групп по 3 сборных в каждой. Однако ФИФА отказалась от такой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

В плей-офф выйдут первые 2 команды каждой группы и 8 лучших команд среди занявших третье место. Этот Мундиаль будет самым продолжительным в истории: в течение 39 дней сборные сыграют 104 матча. Ожидается, что данный формат будет утвержден уже сегодня, 14 марта.

Напомним, чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.