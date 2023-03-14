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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: С 2026-го на ЧМ будет 48 участников. Турнир продлится 39 дней

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Всего команды проведут 104 матча

Официально: С 2026-го на ЧМ будет 48 участников. Турнир продлится 39 дней

Фото: fifa.com

Новина українською

ФИФА утвердила изменение формата Чемпионата мира. С 2026-го в турнире будут принимать участие 48 сборных.

Команды сыграют в общей сложности 104 матча за 39 дней проведения Мундиаля.

48 участников будут разбиты на 12 групп по 4 участника. Изначально в ФИФА хотели сделать 16 групп по 3 команды, но отказались от этой идеи.

В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды каждой группы и 8 лучших из сборных, занявших третье место. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала.

"На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку.

Пересмотренный формат снижает риск сговора, гарантирует, что все команды сыграют как минимум по три матча, а также обеспечивает отдых всем соревнующимся командам", – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Матчи примут 11 городов из США, 2 города Канады и 3 города Мексики.

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ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд
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В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
14.03.2023 в 19:41
Тепер груповий этап, перетвориться на дуже нецікаву стадію, за рідким виключенням
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0
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янковский ян (Запорожье)
14.03.2023 в 19:23
Из всего плохо то что Европе отдают только 16 путевок. Много будет мусора
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0
0
alexfc (Киев)
14.03.2023 в 18:59
Офіційно це маячня. Давайте тоді створимо роботів-футболістів і не хай вони на потіху ФІФА грають круглий рік, кількість команд збільшимо до 100, що вже дрібниться. Іще один клуб пенсіонерів, які думають тільки про свою кішеню.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2023 в 19:10
и роботов-судей, роботов-тренеров, роботов-болельщиков, ...)))
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+1
0
Volder (Ков)
14.03.2023 в 19:56
Букмекеры будут в плюсе от этого
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0
0

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