Официально: С 2026-го на ЧМ будет 48 участников. Турнир продлится 39 дней

ФИФА утвердила изменение формата Чемпионата мира. С 2026-го в турнире будут принимать участие 48 сборных.

Команды сыграют в общей сложности 104 матча за 39 дней проведения Мундиаля.

48 участников будут разбиты на 12 групп по 4 участника. Изначально в ФИФА хотели сделать 16 групп по 3 команды, но отказались от этой идеи.

В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды каждой группы и 8 лучших из сборных, занявших третье место. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала.

"На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку. Пересмотренный формат снижает риск сговора, гарантирует, что все команды сыграют как минимум по три матча, а также обеспечивает отдых всем соревнующимся командам", – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Матчи примут 11 городов из США, 2 города Канады и 3 города Мексики.