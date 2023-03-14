Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: С 2026-го на ЧМ будет 48 участников. Турнир продлится 39 дней
Всего команды проведут 104 матча
Фото: fifa.com
ФИФА утвердила изменение формата Чемпионата мира. С 2026-го в турнире будут принимать участие 48 сборных.
Команды сыграют в общей сложности 104 матча за 39 дней проведения Мундиаля.
48 участников будут разбиты на 12 групп по 4 участника. Изначально в ФИФА хотели сделать 16 групп по 3 команды, но отказались от этой идеи.
В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды каждой группы и 8 лучших из сборных, занявших третье место. Плей-офф начнется со стадии 1/16 финала.
"На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку.
Пересмотренный формат снижает риск сговора, гарантирует, что все команды сыграют как минимум по три матча, а также обеспечивает отдых всем соревнующимся командам", – говорится в заявлении на сайте ФИФА.
Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Матчи примут 11 городов из США, 2 города Канады и 3 города Мексики.
Популярное сейчас
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико
- ФИФА изменит формат ЧМ-2026 – на турнире сыграют 48 команд
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО