Марокко присоединилось к заявке на проведение ЧМ-2030, место Украины под вопросом

Украина может быть исключена из заявки Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Об этом пишут европейские СМИ.

По данным Sky Sports, к заявке присоединилось Марокко.

Ранее утверждалось, что присоединение Украины к заявке в свете войны в стране «продемонстрирует послание единства, солидарности и щедрости».

Впрочем, продолжающаяся война России и Украины и проблемы Украинской ассоциации футбола (УАФ) с законом вызывают вопросы у ФИФА.

Поэтом в заявку и была добавлена североафриканская страна, которая подавал отдельную заявку на проведение турнира и которая готова вложиться в развитие инфраструктуры.

В пользу Марокко играет также расстояние – страна отделена от Испании только узким Гибралтарским проливом.

При этом, как сообщает Sky Sports, Украина пока что остается в заявке. Шансы принять несколько матчей турнира пока что сохраняются, и более конкретные шаги и решения по этому вопросу последуют в будущем, отталкиваясь от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

А вот The Athletic пишет о том, что замена Марокко на Украину формально уже утверждена, однако об этом также будет объявлено позже.

Напомним, что место проведения чемпионата мира по футболу 2030 года будет определено на Конгрессе ФИФА в следующем году.