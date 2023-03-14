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Марокко присоединилось к заявке на проведение ЧМ-2030, место Украины под вопросом

Чемпионат мира FIFA
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Место Украины может занять Марокко

Марокко присоединилось к заявке на проведение ЧМ-2030, место Украины под вопросом

фото из соцсетей

Новина українською

Украина может быть исключена из заявки Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Об этом пишут европейские СМИ.

По данным Sky Sports, к заявке присоединилось Марокко.

Ранее утверждалось, что присоединение Украины к заявке в свете войны в стране «продемонстрирует послание единства, солидарности и щедрости».

Впрочем, продолжающаяся война России и Украины и проблемы Украинской ассоциации футбола (УАФ) с законом вызывают вопросы у ФИФА.

Поэтом в заявку и была добавлена североафриканская страна, которая подавал отдельную заявку на проведение турнира и которая готова вложиться в развитие инфраструктуры.

В пользу Марокко играет также расстояние – страна отделена от Испании только узким Гибралтарским проливом.

При этом, как сообщает Sky Sports, Украина пока что остается в заявке. Шансы принять несколько матчей турнира пока что сохраняются, и более конкретные шаги и решения по этому вопросу последуют в будущем, отталкиваясь от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

А вот The Athletic пишет о том, что замена Марокко на Украину формально уже утверждена, однако об этом также будет объявлено позже.

Напомним, что место проведения чемпионата мира по футболу 2030 года будет определено на Конгрессе ФИФА в следующем году.

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В статье: ЧМ-2030
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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
14.03.2023 в 20:57
Обидно, лучше бы нам не предлагали, чем так кидать в последний момент.
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0
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alexrico11 (Кривий Ріг)
14.03.2023 в 20:48
Популізм наше все!! Браво асоціація!!
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
14.03.2023 в 20:29
слова "послання єдності, солідарності та щедрості" виявилися звичним лицемірством. як несподівано.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
14.03.2023 в 20:13
Насправді, який ЧС у 30-ому році? Дай Бог, щоб війна скінчилася до того часу!
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