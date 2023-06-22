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Ко Дню рождения легенды. Мирослав Ступар вспомнил поведение Мишеля Платини в скандальном матче ЧМ-1982

Чемпионат мира FIFA
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Накануне неоднократный обладатель "Золотого мяча" отметил 68-летие

Ко Дню рождения легенды. Мирослав Ступар вспомнил поведение Мишеля Платини в скандальном матче ЧМ-1982

фото - Getty Images

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В удивительно насыщенной футбольной биографии одного из легендарных украинских рефери Мирослава Ступара было немало интересных событий. Одно из них связано со скандально известным матчем чемпионата мира 1982 в Испании Франция - Кувейт, который ему выпала честь судить. Прошло больше четырех десятков лет, однако и сегодня у многих болельщиков со стажем имя Ступара ассоциируется с той игрой группового турнира.

При счете 3:1 в пользу французов, лидером которых был Мишель Платини, произошел эпизод, приведший к бурным эмоциям на "Эстадио Нуэво Хосе Соррилья" в Вальядолиде.

Когда полузащитник сборной Франции Алан Жиресс забивал четвертый мяч в ворота Кувейта, раздался судейский свисток с трибуны. Понятно, что украинский рефери этот гол засчитал, однако через несколько мгновений из VIP-ложи к краю поля спустился возмущенный кувейтский шейх Фахид аль-Ахмад ас-Сабах. Он требовал отменить гол, иначе страсти могли перейти границу и привести к непредсказуемым последствиям. Арбитр принял решение разыграть спорный мяч, отменив взятие ворот. Это событие произошло 21 июня 1982-го, которое, кроме резонансного матча, запомнилось Мирославу Ивановичу еще одной особенностью.

"Ретро-воспоминание матча Франция - Кувейт на мировом первенстве в Испании ассоциируется у меня и с Днем рождения великого футболиста Мишеля Платини, - вспоминает Мирослав Ступар. - В тот день ему исполнилось 27 лет, а теперь "стукнуло" уже 68. Футболист с ювелирной игрой недаром через год после испанского Мундиаля трижды становился обладателем "Золотого мяча" - в 1983-м, 1984-м и 1985! Это звание он получил вполне заслуженно, и его достижения среди французских футболистов до сих пор никто не в состоянии повторить . А произошедший в том матче инцидент, когда раздался свисток с трибуны во время взятия ворот Жирессом, вызвал дискуссии и споры. Но, несмотря на незачисленный мной гол, Платини в них не участвовал и вел себя как настоящий джентльмен. Роль капитана сборной Франции вроде бы обязывала его что-либо говорить, однако он был чрезвычайно корректен. Так что приятно вспомнить французскую легенду и поздравить ее с Днем рождения".

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В статье: Мишель Платини Мирослав Ступар ЧМ-1982
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