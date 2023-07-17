"Худший момент в моей карьере". Памяти легендарного пенальти Роберто Баджо

Когда Роберто Баджо был игроком, его обожали и ненавидели одинаково. На самом деле это нормальная гамма эмоций, когда ты являешься одним из лучших спортсменов своей эпохи. Итальянец поражал элегантностью и

свободой действий - первый аспект вызвал явную зависть, второй заставлял не один тренерский штаб долго ломать голову.

Вот какое амплуа Баджо? Форвард? Атакующий полузащитник? Так называемый треквартиста или фантазиста? Роберто, известный активностью по всей линии нападения, откровенно не вписывался в Кальчо конца 80-х-начала 90-х, чем легко разрушал тактические планы - жаловались Марчелло Липпи, Фабио Капелло, Чезаре Мальдини и особенно Арриго Сакки, который наново открыл катенача и задал соответсвенный тренд.

На Апеннинах Баджо чувствовал себя зажатым в тисках: "Сакки придумал защитную школу, после чего все начали его подражать. Для тех, кто определял мою роль, все стало сложнее. Когда я думаю о Джанфранко Дзоле, которому пришлось поехать в Англию, чтобы играть в свой футбол, то только смеюсь".

Поэтому нисколько не удивительно, что у Божественного хвостика были трудности в "Ювентусе", "Милане" и "Интере" и наоборот он комфортно чувствовал себя в клубах, которые ниже рангом - в "Болоньи" и "Брешии" была возможность творить. Как следствие, исполнителя сложно ассоциировать с конкретной командой (на определенных этапах такой была "Фиорентина", но все испортил скандальный трансфер в Турин). Впрочем, это не помешало Роберто стать всенародным кумиром – именно болельщицкая преданность спасла его репутацию после ЧМ-1994.

Незаслуженные мучения и гениальность на пути в финал

В 1993 году Баджо справедливо опередил Денниса Бергкампа и Эрика Кантона в голосовании за "Золотой мяч". Игрок года по версии ФИФА и многочисленных изданий, обладатель Кубка УЕФА (дубль в решающем поединке с дортмундской "Боруссией"), автор 30+11 в 43 матчах - такие знаки отличия не обсуждаются. Понятно, что теперь итальянцы ждали подвигов на американском Мундиале, и универсал не подвел ожиданий. Жаль, что на все это Арриго Сакки реагировал с прохладой и не дал подопечному развернуться по полной.

Вот что значит, когда нашла коса на камень. Мы не хотим демонизировать алленаторе, ведь сам он был культовой личностью и имел право на существование собственного видения. Победы в "Милане" выработали рабочие шаблоны и Арриго не видел смысла, чтобы от них отступать. "Мой стиль тренерства - не остановить одного игрока, а целую команду", - постоянно отмечал коуч.

Рисунок 4-4-2, акцент, сделанный в пользу тотальной обороны и подавления всего индивидуального, не предусматривали четкого места для Баджо. Начались конфликты, сопровождаемые критикой прессы и общественности - Сакки никогда не лез за словом в карман и упорно воевал с медиа, футболист же преимущественно отмалчивался. Интерес к буддизму и неразговорчивость создали вокруг полузащитника ореол таинственности, чем приковали еще большее внимание - с наступлением ЧМ журналисты кружили над головой Роберто. Как в такой ситуации справиться с давлением?

Оглядываясь назад, историки уверенно утверждают, что на полях США "Скуадре Адзурри" выпала максимально неудобная группа. Мексика, Ирландия и Норвегия заставили попотеть - настолько, что все соперники набрали по 4 балла и банда Сакки протиснулась в 1/8 только благодаря специфике формата. Последний ЧМ с двадцатью четырьмя участниками предусматривал выход четырех лучших сборных, финишировавших третьими, и именно таким образом Италия продолжила выступление.

Весь этот период Баджо мучился. Взять хотя бы стартовую встречу с Ирландией (0:1), которая со своей стороны отомстила за четвертьфинал ЧМ-1990. Против Норвегии действующий обладатель ЗМ вообще провел 21 минуту - Джанлука Пальюка получил красную карточку, Сакки выпустил Луку Маркеджани и убрал Роберто.

"Кто? Я?" – удивленно воскликнул исполнитель. "Я сделал это, чтобы спасти его и команду", - пояснил Арриго на пресс-конференции. "У него были некоторые травмы. Нам нужны десять игроков на поле, которые могли бы бегать все время". По правде Божественный хвостик боролся с болью в лодыжке, но все понимали - тренер лукавил, чтобы не нарушить стратегический рисунок. Убеждены, что если бы "Скуадра Адзурра" не взяла три очка со скандинавами (единственный мяч оформил Дино Баджо, никак не связанный с нашим героем), то СМИ с радостью разорвали бы Сакки на куски.

В борьбе с Нигерией Италия до 88 минут заслуженно покидала чемпионат. Эммануэль Амунике забил в середине первого тайма, африканцы перестроились и не позволили оппоненту как следует развернуться. "Я уже хотел заменить Баджо за 15 минут до конца, но на скамейке запасных не осталось ни одного игрока. Поэтому он отыграл все время", - вспомнил Арриго. Ирония судьбы состоит в том, что если бы Роберто пошел на замену, то его страна стала бы свидетелем громкой катастрофы.

Сначала Баджо выстрелил бильярдным ударом, а затем реализовал пенальти, чем окончательно качнул чашу весов. "Чемпионат мира начинается сейчас. Не только для меня, но и всей Италии", - сказал игрок после финального свистка. Божественный хвостик оказался правым – он вошел во вкус и в дальнейшем продемонстрировал достойный перформанс. Точка, поставленная против Испании (Андони Субисаррет пропустил с довольно острого угла) и дубль болгарам (2:1) подтвердили готовность к битве с Бразилией.

Момент, который терзает всю жизнь

Прогнозировалось, что в Пасадене будет противостояние гигантов. Еще бы - столкнулись две нации, каждая из которых на тот момент выиграла по три чемпионата мира. Газетчики искали параллели, думали, реабилитируется ли Италия за досадное поражение в 1970-м и рассматривали под каждым углом потенциальное соперничество Баджо и Ромарио. Которое на самом деле было под угрозой - в полуфинале Роберто надорвал подколенное сухожилие левой ноги и рисковал оказаться вне заявки. "У меня нет уверенности в том, буду ли я в финале", - объяснял футболист представителям СМИ.

Предполагалось, что Божественного хвостика заменит Джанфранко Дзола, отбывший дисквалификацию за глуповатую красную карточку, заработанную в матче с Нигерией. Отметим, что Сакки на ЧМ никогда не сталкивался с проблемами подобного характера - боролся с травмами и настройкой дисциплины, в результате чего в шести поединках применил шесть разных составов. Бразилия не испытывала аналогичных трудностей, но все равно осознавала - ей легко не будет.

"Роуз Боул" наполнился на 94 тысячи зрителей, но зашел в тупик - ритм встречи был неторопливым в течение длительных отрезков, поэтому главным героем неожиданно стал Франко Барези. Защитник "Милана" удивительным образом вернулся в обойму (и это после артроскопической операции на колене), был вездесущ и сорвал несколько опасных попыток южноамериканцев.

Так что впервые в истории судьба турнира решилась благодаря послематчевым пенальти. Вот тут Барези подвел – его попытка пошла в "молоко". Пальюка справился с ударом Марсио Сантоса; Альбертини, Ромарио, Бранко и Эвани обменялись точными выстрелами, пока Таффарел ментально не перехитрил Даниэле Массаро. Дунга повел в счете - 3:2 в пользу Бразилии, и теперь вся важность эпизода легла на плечи Роберто. Но даже если бы он и обыграл вратаря, то лишь бы продолжил серию. Оценка ситуации, разбег и…

...Мяч пронесся высоко над перекладиной и растворился в ярко-голубом небе. Таффарел упал на землю в праздничном экстазе, а Баджо опустил голову. Его героичность закончилась, Бразилия получила четвертый титул к радости собственных болельщиков.

"Это был самый трудный момент в моей карьере. Перед тем, как выйти в финал, мой буддистский духовный учитель сказал мне, что я столкнусь с большим количеством проблем, причем все решится в последнюю минуту. Тогда я не думал, что его прогноз будет таким точным. . Что касается пенальти, то я не хочу хвастаться – я не забил считанные пенальти за свою карьеру. И это потому, что вратарь их отразил, а не потому, что я ударил мимо. Это просто, чтобы поняли, что у меня нет легкого объяснения того, что произошло в Пасадене. Когда я подошел к точке, я осознавал ситуацию, насколько это возможно. Я знал, что Таффарел всегда ныряет, поэтому решил стрелять посередине где-то на полпути. Это было разумное решение, потому что вратарь ушел влево от мяча и не мог помешать моим планам. К сожалению, я не знаю, как мяч поднялся на три метра и пролетел над перекладиной. Что касается исполнения одиннадцатиметровых, то я был штатным пенальтистом. Я никогда не убегал от своих обязанностей. Только тот, кто имеет смелость, берется выполнять удар. В этот раз я провалился. Точка. И это влияло на меня годами. Это самый плохой момент в моей карьере. Я все еще мечтаю о том, чтобы возвратиться в прошлое. Если бы я мог вычеркнуть какой-то момент, это был бы этот. Мечта детства закончилась абсурднейшим образом, я так это и не преодолел", - написал Баджо в автобиографии.

Очевидно, что после этого начались поиски виновных. В целом, общество "полоскало" Сакки, который не был достаточно смелым в принятии решений, не прислушивался к советам и эпатировал/конфликтировал со всеми подряд. В то же время не следует обходить тот факт, что некоторые СМИ принялись развивать тему "измены" Роберто - мол, исполнитель уже не тот. На это намекнула La Repubblica, выйдя с такой заметкой: "Вокруг Баджо звенит разбивающийся хрусталь. Внутри Роберто все еще что-то трескается - это может быть мечта проигранного кубка или усталость от незабитого пенальти. И поэтому возвращаются старые и возникают новые психологические слабости".

Божественный хвостик и здесь дал комментарий: "Прессе нужно было выбрать одно олицетворение финала и она выбрала мою ошибку. Я проиграл тот чемпионат мира, также потерял второй Золотой мяч и награду лучшему игроку года. Все через один пенальти". И это было полной правдой.

Вот что спасло Роберто, это безграничная лояльность простой аудитории. "Люди всегда проявляли ко мне большую любовь и благосклонность, ведь осознавали мои трудности". Итальянцы чувствуют красоту, а Баджо был ее олицетворением – как его не простить?

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