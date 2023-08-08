Чемпионат мира FIFA
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Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата мира. Франция и Колумбия присоединяются к остальным
Фавориты прошли дальше
Фото: https://twitter.com/equipedefranceF
Женская сборная Франции обыграла Марокко (4:0) в 1/8 финала чемпионата мира, а Колумбия, в совю очередь, оказалась сильнее Ямайки (1:0). Теперь они сыграют в 1/4 турнира.
Вчера определились будущие соперники Франции и Ямайки – Австралия и Англия. Они в 1/8 обыграли Данию и Марокко.
Теперь Франция сыграет с Австралией 11-го августа, а Ямайка с Англией – 12-го.
Все четвертьфиналисты:
- Испания – Нидерланды. 11 августа 4:00
- Япония – Швеция. 11 августа 10:30
- Австралия – Франция. 12 августа 10:00
- Англия – Ямайка. 12 августа 13:30
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