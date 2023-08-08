Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата мира. Франция и Колумбия присоединяются к остальным

Женская сборная Франции обыграла Марокко (4:0) в 1/8 финала чемпионата мира, а Колумбия, в совю очередь, оказалась сильнее Ямайки (1:0). Теперь они сыграют в 1/4 турнира.

Вчера определились будущие соперники Франции и Ямайки – Австралия и Англия. Они в 1/8 обыграли Данию и Марокко.

Теперь Франция сыграет с Австралией 11-го августа, а Ямайка с Англией – 12-го.

Все четвертьфиналисты: