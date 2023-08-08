  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата мира. Франция и Колумбия присоединяются к остальным
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата мира. Франция и Колумбия присоединяются к остальным

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Фавориты прошли дальше

Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата мира. Франция и Колумбия присоединяются к остальным

Фото: https://twitter.com/equipedefranceF

Новина українською

Женская сборная Франции обыграла Марокко (4:0) в 1/8 финала чемпионата мира, а Колумбия, в совю очередь, оказалась сильнее Ямайки (1:0). Теперь они сыграют в 1/4 турнира.

Вчера определились будущие соперники Франции и Ямайки – Австралия и Англия. Они в 1/8 обыграли Данию и Марокко.

Теперь Франция сыграет с Австралией 11-го августа, а Ямайка с Англией – 12-го.

Все четвертьфиналисты:

  • Испания – Нидерланды. 11 августа 4:00
  • Япония – Швеция. 11 августа 10:30
  • Австралия – Франция. 12 августа 10:00
  • Англия – Ямайка. 12 августа 13:30
По теме
yellow-arrow
Женский ЧМ: Англия и Австралия прошли в четвертьфиналы
yellow-arrow
"Худший момент в моей карьере". Памяти легендарного пенальти Роберто Баджо
yellow-arrow
L'Equipe: Украина сохраняет шансы принять участие в заявке на ЧМ-2030
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Колумбия Марокко Ямайка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде