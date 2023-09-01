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Месси и Ди Мария - в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Аргентинцы сыграют две игры

Месси и Ди Мария - в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026

Фото: https://twitter.com/Argentina

Новина українською

На сайте Федерации футбола Аргентины появился состав национальной сборной на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026. В список Лионеля Скалони попали 32 футболиста.

Заметим, что в заявке оказался нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Напомним, ранее 36-летний аргентинец заявлял, что чемпионат мира 2022 года, на котором он был капитаном команды, будет последним в его карьеры.

Как известно, в сентябре сборная Аргентины сыграет два матча - с Эквадором (8 сентября) и Боливией (12-го числа).

Месси и Ди Мария - в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026 - изображение 1
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В статье: Аргентина Национальная сборная Аргентины Лионель Скалони
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Источник:
afa.com.ar

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