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7 сентября стартует отбор на ЧМ-2026
Южная Америка начинает отбор раньше всех
фото - Getty Images
Спустя 263 дня после победы на Чемпионате мира-2022, сборная Аргентины начнет защиту своего титула матчем квалификации к ЧМ-2026 со сборной Эквадора. Отбор в зоне КОНМЕБОЛ традиционно начинается раньше других футбольных конфедераций.
Полное расписание первого тура отбора в КОНМЕБОЛ (время киевское):
08.09
- 01:30 Парагвай – Перу
- 02:00 Колумбия – Венесуэла
- 03:00 Аргентина – Эквадор
09.09
- 02:00 Уругвай – Чили
- 03:45 Бразилия – Боливия
Чемпионат мира-2026 будет первым, в котором будут участвовать 48 стран. Помимо Южной Америки, первый раунд отбора в 2023 году проведут Азия и Африка. Всего 48 мест на ЧМ-2026 распределены следующим образом:
АФК: 8 + 1 место в плей-офф
Азия получит рекордные восемь команд на ближайшем ЧМ. Еще одна страна отберется в плей-офф. Матчи первого отборочного раунда состоятся 23 октября. Всего квалификация на ЧМ в АФК будет состоять из пяти раундов.
КАФ: 9 + 1 место в плей-офф
54 африканских сборные разбиты на девять групп по шесть команд. Победители групп выходят напрямую на ЧМ, четыре лучшие вторые команды разыграют между собой одну путевку в межконтинентальный плей-офф. Первый тур группового раунда состоится 13 ноября.
КОНКАКАФ: 3 организатора турнира + 3 победителя отбора + 2 места в плей-офф
Канада, США и Мексика квалифицировались напрямую. Остальные участники определятся в трехраундовом отборе, который стартует в марте 2024 года.
КОНМЕБОЛ: 6 + 1 место в плей-офф
Десять команд Южной Америки традиционно отберут участников ЧМ в квалификации лигового формата. Отбор будет длится два года.
ОФК: 1 + 1 место в плей-офф
Впервые Океания получит одного гарантированного участника в Чемпионате мира. Первый из трех отборочных раундов стартует в сентября 2024 года.
УЕФА: 16
Отбор в европейской зоне будет длится с марта 2025 по март 2026 года и будет состоять из двух раундов.
Межконтинентальный плей-офф
Шесть команд с пяти континентов определят двух последних участников ЧМ-2026 в двухраундовом плей-офф.
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