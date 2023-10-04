Судья матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ: Месси вел себя на Мундиале очень плохо. Это позор

Бывший главный арбитр Матеу Лаос прокомментировал скандальное поведение Лионеля Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Нидерландами. Он считает, что капитан "альбиселесте" вел себя плохо в течение всего турнира.

"В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор. Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация", – сказал Лаос.

Фанаты разделились после того поединка: многие считали, что Лео заслужил удаление, когда, имея желтую карточку, он остановил игру, коснувшись мяча рукой. Лаос проигнорировал этот эпизод.