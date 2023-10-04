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Судья матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ: Месси вел себя на Мундиале очень плохо. Это позор
Болельщикам не показалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный арбитр Матеу Лаос прокомментировал скандальное поведение Лионеля Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Нидерландами. Он считает, что капитан "альбиселесте" вел себя плохо в течение всего турнира.
"В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор.
Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация", – сказал Лаос.
Фанаты разделились после того поединка: многие считали, что Лео заслужил удаление, когда, имея желтую карточку, он остановил игру, коснувшись мяча рукой. Лаос проигнорировал этот эпизод.
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