Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны

Недавно Саудовская Аравия объявила о том, что подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2034 в своей стране. Эта информация была выведена в международную плоскость после того, как официально стали известны хозяева Мундиаля-2030.

Саудовцы уже получили первые четыре голоса в свою пользу. Их поддержали страны КОНКАКАФ: Доминика, Гватемала, Никарагуа и Пуэрто-Рико.

ФИФА ранее сообщила о проведении Чемпионата мира-2034 в Азии или Океании. Известно, что за право принимать Мундиаль также готова побороться и Австралия.

Напомним, что следующий Чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. В 2030 году будет сложеная система с привлечением южноамериканских стран, однако основная часть турнира состоится в Португалии, Испании и Марокко.