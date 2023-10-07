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Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны
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Photo by Justin Setterfield/Getty Images
Недавно Саудовская Аравия объявила о том, что подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2034 в своей стране. Эта информация была выведена в международную плоскость после того, как официально стали известны хозяева Мундиаля-2030.
Саудовцы уже получили первые четыре голоса в свою пользу. Их поддержали страны КОНКАКАФ: Доминика, Гватемала, Никарагуа и Пуэрто-Рико.
ФИФА ранее сообщила о проведении Чемпионата мира-2034 в Азии или Океании. Известно, что за право принимать Мундиаль также готова побороться и Австралия.
Напомним, что следующий Чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. В 2030 году будет сложеная система с привлечением южноамериканских стран, однако основная часть турнира состоится в Португалии, Испании и Марокко.
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