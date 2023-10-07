  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сразу и сиюминутно

Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Новина українською

Недавно Саудовская Аравия объявила о том, что подаст заявку на проведение Чемпионата мира-2034 в своей стране. Эта информация была выведена в международную плоскость после того, как официально стали известны хозяева Мундиаля-2030.

Саудовцы уже получили первые четыре голоса в свою пользу. Их поддержали страны КОНКАКАФ: Доминика, Гватемала, Никарагуа и Пуэрто-Рико.

ФИФА ранее сообщила о проведении Чемпионата мира-2034 в Азии или Океании. Известно, что за право принимать Мундиаль также готова побороться и Австралия.

Напомним, что следующий Чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. В 2030 году будет сложеная система с привлечением южноамериканских стран, однако основная часть турнира состоится в Португалии, Испании и Марокко.

По теме
yellow-arrow
Судья матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ: Месси вел себя на Мундиале очень плохо. Это позор
yellow-arrow
Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах
yellow-arrow
Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия Чемпионат Мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде