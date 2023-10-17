Уругвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

В южноамериканской квалификации на Мундиаль Бразилия идет на второй строчке, лидирует Аргентина. На третьей строчке расположилась Колумбия, а дышит ей в спину Уругвай. Сыграно всего три тура, отбор только набирает обороты, однако очки нужны всем уже сейчас.

Стартовый свисток прозвучит в 03:00 ночи по киевскому времени в среду, 18 октября.

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Отбор на ЧМ-2026. 4-й тур.

18 октября. 03:00. Монтевидео. "Эстадио Сентенарио"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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