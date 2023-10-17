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Уругвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Вторая команда таблицы едет к четвертой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В южноамериканской квалификации на Мундиаль Бразилия идет на второй строчке, лидирует Аргентина. На третьей строчке расположилась Колумбия, а дышит ей в спину Уругвай. Сыграно всего три тура, отбор только набирает обороты, однако очки нужны всем уже сейчас.
Стартовый свисток прозвучит в 03:00 ночи по киевскому времени в среду, 18 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Отбор на ЧМ-2026. 4-й тур.
18 октября. 03:00. Монтевидео. "Эстадио Сентенарио"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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