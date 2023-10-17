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Перу – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Лидер таблицы едет к аутсайдеру

Перу – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В южноамериканской квалификации на Мундиаль лидирует Аргентина. Сыграно всего три тура, отбор только набирает обороты, однако очки нужны всем уже сейчас. Тем более, Бразилия дышит "альбиселесте" в спину. Подопечным Скалони нельзя терять очки в матче с явным аутсайдером – Перу идет на 9-й строчке в турнирной таблице, в то время как Боливия – десятая, она ее замыкает.

Стартовый свисток прозвучит в 05:00 утра по киевскому времени в среду, 18 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Отбор на ЧМ-2026. 4-й тур.

18 октября. 05:00. Лима"Национальный стадион"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Аргентина Перу смотреть футбол онлайн
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