Отбор к ЧМ-2026. Аргентина неудержима, Бразилия впервые за 22 года проиграла Уругваю 

Удивительный 2023-й год Аргентины продолжается. Ночью “альбиселесте” обыграли в матче отбора к ЧМ-2026 сборную Перу, и увеличили свой отрыв от преследователей уже до пяти очков. Аргентина выиграла в отборе все четыре матча, и ни разу не пропустила. В целом, Аргентина проиграла всего один из 51 последних матчей (тот самый поединок с Саудовской Аравией на ЧМ). Действующий чемпион мира и чемпион Южной Америки. И все это под руководством Лионеля Скалони.

И, конечно же, ничего это него было бы без Лионеля Месси. Лидер “альбиселесте” провел меньше тайма в матче прошлого тура с Парагваем, но сегодня вышел в старте и забил два гола, замкнув две красивые комбинации сборной Аргентины. С 31 мячами Месси лучшим бомбардиром в истории отборов к ЧМ в зоне Южной Америке. За Аргентину 36-летний форвард уже забил 106 голов в 176 матчах.

Среди двух преследователей Аргентины – Уругвай и Бразилия, игравшие в последнем туре между собой. Игра получилась очень жесткой, с большим количеством фолов (34) и желтых карточек (8). Если где-то Неймар и должен был получить травму, то в именно таком бескомпромиссном матче. Его повреждение колена выглядит очень серьезным.

Бразилия в итоге выполнила всего два удара за матч, один из них – дальний выстрел Родриго в перекладину. Команде Марсело Бьелсы получилось провести больше атак, и две из них закончились почти идентичными голами – по одному мячу забили Дарвин Нуньес и Николас де ла Крус. Бразилия проиграла свой первый матч в отборе с 2015 года (33 матча), а для Уругвая это была первая победа над Бразилией за 22 года.

Неожиданно в группе команд с семи очками находится и Венесуэла, разгромившая Чили. Ни одного очка пока не набрала Боливия.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка

Перу – Аргентина 0:2

Голы: Месси 32, Месси 42

Аргентина: Дибу Мартинес – Тальяфико (Акунья 78), Отаменди, Ромеро (Песселья 46), Монтьель (Лукас Куарта 34) – Фернандес, Мак Аллистер, де Пауль (Ло Чельсо 78) – Гонсалес, Альварес (Лаутаро Мартинес 78), Месси

Уругвай – Бразилия 2:0

Голы: Нуньес 42, де ла Крус 77

Уругвай: Роше – Нандес (Мендес 68), Рональд Араухо, Касерес, Оливера (Винья 84) – Вальверде, Угарте – Пеллистри (Пикерес 88), де ла Крус, Максимилиано Араухо (Весино 87) – Нуньес

Бразилия: Эдерсон – Аугусто (Арана 73), Габриэл, Макриньос, Коуто (Нерес 73) – Гимарайнс (Вейга 84), Каземиро – Винисиус (Кунья 84), Неймар (Ришарлисон 45+4), Родриго – Жезус

Предупреждения: Рональд Араухо 10, Нуньес 21, Нандес 57 – Родриго 45+5, Каземиро 71, Эдерсон 77, Жезус 83, Кунья 89

Венесуэла – Чили 3:0

Голы: Сотельдо 45+1, Рондон 72, Мачис 79

Эквадор – Колумбия 0:0

Парагвай – Боливия 1:0

Гол: Санабрия 69