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Федерико Вальверде: Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось
Вальверде признался, что не знает, как сдержать Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.
"Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось.
Мы много раз встречались в матчах "Барселона" - "Реал", и Каземиро всегда был нашим оружием для остановки Лео.
Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира", - сказал полузащитник сборной Уругвая перед встречей с Аргентиной в квалификации ЧМ-2026.
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