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Федерико Вальверде: Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось

Чемпионат мира FIFA

Вальверде признался, что не знает, как сдержать Месси

Федерико Вальверде: Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.

"Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось.

Мы много раз встречались в матчах "Барселона" - "Реал", и Каземиро всегда был нашим оружием для остановки Лео.

Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира", - сказал полузащитник сборной Уругвая перед встречей с Аргентиной в квалификации ЧМ-2026.

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Лионель Месси Аргентина Реал (Мадрид) Уругвай Федерико Вальверде
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Источник:
elgrafico
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