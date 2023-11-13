Федерико Вальверде: Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось

Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.

"Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось.



Мы много раз встречались в матчах "Барселона" - "Реал", и Каземиро всегда был нашим оружием для остановки Лео.



Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира", - сказал полузащитник сборной Уругвая перед встречей с Аргентиной в квалификации ЧМ-2026.