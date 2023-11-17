Главный тренер сборной Чили подал в отставку

Главный тренер сборной Чили Эдуардо Бериссо подал в отставку со своего поста. Аргентинский специалист объявил о своем решении на пресс-конференции после матча с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча завершилась без голов - 0:0.

54-летний Бериссо возглавил чиллийскую сборную в мае 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

После пяти поединков Чили занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.