Футболки Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе. Специалисты оценивают лот в 8 млн фунтов

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал скорую продажу футболок, в которых Лионель Месси играл во время победного для Аргентины ЧМ-2022.

Месси надевал эти шесть футболок во время двух матчей группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и первого тайма финала.

Специалисты предполагают, что общая стоимость набора достигнет примерно 8 миллионов фунтов стерлингов, что может установить новый рекорд.

На сегодняшний день самым ценным спортивным артефактом является джерси Майкла Джордана, которую он носил во время первого матча финала НБА 1998 года. Эта вещь была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.

Футболка Диего Марадоны, в которой он играл в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года, занимает второе место в этом списке, продавшись за 7,1 миллиона фунтов стерлингов.