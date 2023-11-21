Маркиньос: Месси - гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично

Маркиньос назвал Лео Месси гением перед матчем между Бразилией и Аргентиной. Ночью Бразилия на "Маракане" примет Аргентину в рамках квалификации ЧМ-2026.

"Да, у нас был разговор [о Месси]. Наш тренерский штаб очень хорошо проинформирован, они просмотрели много матчей и видео. Они знают, что нам нужно, чтобы обороняться наилучшим образом. Обмен мнениями всегда важен.

Месси - гений, который делает разницу. Несмотря на возраст, он всегда будет играть отлично. Как его друг и партнер, я получал большое наслаждение, когда он играл за "ПСЖ". Я многое увидел и постарался вырасти во всех аспектах благодаря Месси, но завтра, к сожалению, он будет моим соперником.

Я предупреждаю партнеров по сборной, что мы должны сделать максимум, чтобы помешать ему показать хорошую игру. Нужна осторожность, ведь от него многое зависит. Это великолепный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание", - сказал защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии.