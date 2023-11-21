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Бразилия - Аргентина: где и когда смотреть онлайн прямую видеонстрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Где покажут в прямом эфире матч Бразилия – Аргентина, Отбор на ЧМ-2026, 22 ноября 2023
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразилия и Аргетина неожиданно уступили в своих предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026. Для двух сборных две игры подряд на отборе без побед – немыслимая история, но так как гранды южноамериканского футбола играют между собой, в любом случае кто-то останется без победы. Будет это чемпион мира или яркая команда Диниза - узнаем в ночь со вторника на среду.
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Матч шестого тура отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия – Аргентина состоится в среду, 22 ноября. Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 или на платформе Megogo
Начало матча Бразилия – Аргентина в 02:30.
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