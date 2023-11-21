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Бразилия - Аргентина: где и когда смотреть онлайн прямую видеонстрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Где покажут в прямом эфире матч Бразилия – Аргентина, Отбор на ЧМ-2026, 22 ноября 2023

Бразилия - Аргентина: где и когда смотреть онлайн прямую видеонстрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бразилия и Аргетина неожиданно уступили в своих предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026. Для двух сборных две игры подряд на отборе без побед немыслимая история, но так как гранды южноамериканского футбола играют между собой, в любом случае кто-то останется без победы. Будет это чемпион мира или яркая команда Диниза - узнаем в ночь со вторника на среду.

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Матч шестого тура отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия – Аргентина состоится в среду, 22 ноября. Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 или на платформе Megogo

Начало матча Бразилия – Аргентина в 02:30.

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