Бразилия - Аргентина: где и когда смотреть онлайн прямую видеонстрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Бразилия и Аргетина неожиданно уступили в своих предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026. Для двух сборных две игры подряд на отборе без побед – немыслимая история, но так как гранды южноамериканского футбола играют между собой, в любом случае кто-то останется без победы. Будет это чемпион мира или яркая команда Диниза - узнаем в ночь со вторника на среду.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч шестого тура отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия – Аргентина состоится в среду, 22 ноября. Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1 или на платформе Megogo

Начало матча Бразилия – Аргентина в 02:30.