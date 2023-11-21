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Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Суперпротивостояние в Южной Америке – смотреть прямую трансляцию

Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч сборных Бразилия и Аргентины – это всегда большое зрелище. Флагманы южноамериканского футбола в прошлом туре потеряли очки, поэтому в личном противостоянии будут играть только на победу.

Отбор на ЧМ-2024, зона КОНМЕБОЛ, шестой тур

22 ноября 2023. Рио-де-Жанейро, "Маракана"

Бразилия 02:30 Аргентина

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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