Бразилия - Аргентина 0:1. Исторический результат

Настроение было испорчено. Брутальное избиение бразильской полицией фанов сборной Аргентины до старта матча не могло не повлиять на характер игры. И хорошего футбола в центральном матче южноамериканского отбора попросту не было.

Жесткое настроение полиции Рио-де-Жанейро в какой-то степени передалось футболистам сборной Бразилии. Уже на пятой минуте Габриэл Жезус получил желтую карточку с оранжевым оттенком за удар Де Пауля по лицу. У хавбека “Атлетико” был разбит нос. Вскоре туда же поцелил и Рафинья. Еще одна желтая. В целом у Бразилии в первые 35 минут было 12 фолов и ни одного удара.

22 - Brasil (16) y Argentina (6) protagonizaron el primer tiempo con más faltas en las actuales Eliminatorias Sudamericanas. Violencia. pic.twitter.com/7jJRsTGOPo — OptaJavier (@OptaJavier) November 22, 2023

Нельзя сказать, что игра давалась Аргентине. Но чемпионы мира, по меньшей мере, фолили гораздо меньше.

И все же один полумомент Бразилии в первом тайме создать удалось. Мартинелли после углового и отскока пробивал по пустым воротам, но кипера “альбиселесте” Мартинес подстраховал Ромеро.

После перерыва характер игры не изменился. Фолы от Бразилии, отсутствие комбинационной игры у Аргентины. Хозяева вновь не реализовали шанс – Жезус выполнил хороший проход, а на завершении был Мартинелли – Мартинес с ударом справился.

Во втором тайме у гостей стали появляться шансы после стандартов, и так был забит единственный гол в матче. Подача Ло Чельсо, Отаменди перепрыгнул сразу двух соперников, и мастерским ударом головой отправил мяч в девятку.

#BRA ???????? 0-1 ???????? #ARG | 18´ ST | ¡GOL DE ARGENTINA! Enorme salto de Nico Otamendi para conectar de cabeza un córner y poner arriba a la Selección en el Maracaná



Miralo en https://t.co/JIh8DXpAEb#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/6OFesneQnf — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2023

Отсутствие таких футболистов как Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Каземиро все же сильно сказалось на Бразилии. Достаточно посмотреть на имена футболистов, которые вышли на поле. Конечно же, 17-летнему Эндрику повлиять на игру не удалось.

В конечном итоге Бразилия все же получила свою красную, за отмашку Жоэлинтона. Вновь пострадал Де Пауль. Болельщики сборной Бразилии потянулись к выходу, хотя еще оставалось играть более десяти минут. Это было показательно. Бразилия представляла собой неутешительное зрелище.

Аргентина сыграла спокойно, взвешенно, и на классе взяла три очка. Удивительно, но это было первое в истории домашнее поражение Бразилии в отборах к Чемпионату мира. Кроме того, Аргентина вышла вперед в личных противостояних с Бразилией (40 побед против 39, 36 ничьих).

- ACÁ ARGENTINA GANÓ LA COPA AMÉRICA

- ACÁ ARGENTINA PASÓ A BRASIL EN EL HISTORIAL pic.twitter.com/x8YWHrdpCv — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

“Альбиселесте” опережают “селесао” уже на восемь очков. У Бразилии в отборе больше поражений (три), чем побед (две). С такими результатами шансы Фернандо Диниса на продолжение работы со сборной Бразилии минимальны.

Отбор к ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, шестой тур. Рио-де-Жанейро, “Маракана”

Бразилия – Аргентина 0:1

Гол: Отаменди 63

Бразилия: Алиссон – Эмерсон, Маркиньос (Нино 46), Габриэл (Жоэлинтон 72), Карлос Аугусто – Андре, Гимарайнс (Дуглас Луис 78) – Рафинья (Эндрик 72), Родриго, Мартинелли (Вейга 78) – Жезус

Аргентина: Мартинес – Акунья (Тальяфико 66), Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Де Пауль, Фернандес (Паредес 70), Ло Чельсо (Гонсалес 70) – Альварес (Ди Мария 78), Месси (Лаутаро Мартинес 78)

Предупреждения: Жезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82