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Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома. Это уже третье подряд поражение в этом отборе

Чемпионат мира FIFA

Серия неудач селесао

Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома. Это уже третье подряд поражение в этом отборе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Команда Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) на "Маракане" в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Бразилия потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира. Она была единственной южноамериканской сборной, которая еще не проигрывала дома в рамках отбора на ЧМ.

Теперь у Бразилии 65 матчей в отборах на чемпионаты мира. В предыдущих 64 играх у Бразилии была 51 победа и 13 ничьих. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Было всего 5 домашних матчей, в которых Бразилия не забивала: против Колумбии в 2004-м, против Аргентины, Боливии и Колумбии в 2008-м, а также против Венесуэлы в 2009-м. Все эти игры завершились со счетом 0:0.

Кроме того, Бразилия впервые в истории отборов на ЧМ проиграла три матча подряд. В ноябре бразильцы также проиграли сборной Колумбии (1:2), а в октябре - команде Уругвая (0:2). До этого был матч со сборной Венесуэлы, завершившийся вничью (1:1). Таким образом, безвыигрышная серия "селесао" достигла 4 матчей.

Сборная Бразилии занимает 6-е место в таблице отборочного турнира.

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Источник:
globo
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