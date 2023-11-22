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Отбор к ЧМ-2026. Очередные голы Дарвина Нуньеса за Уругвай, Колумбия в первой тройке. Видеообзоры всех матчей

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В Южной Америке было весело

Отбор к ЧМ-2026. Очередные голы Дарвина Нуньеса за Уругвай, Колумбия в первой тройке. Видеообзоры всех матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Встреча между Бразилией и Аргентиной, и ситуация, которая ей предшествовала, имела центральное место среди всех других событий шестого тура отбора к ЧМ-2026 зоны КОНМЕБОЛ, но и в других матчах было на что посмотреть.

В частности очередную победу одержал Уругвай – команда Марсело Бьельи в эффектном стиле справилась с Боливией, и свои очередные голы за сборную забил нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.

Единственной командой без поражений остается Колумбия, которая справилась в своем матче с Парагваем, и теперь занимает третье место в турнирной таблице отбора за Аргентиной и Парагваем.

Шестую Бразилию опережают также Венесуэла, которая упустила победу над Перу, и Эквадор, который в ночь со вторника на среду переиграл команду Чили.

Парагвай – Колумбия 0:1

Гол: Борре 11 (пен.)

Эквадор – Чили 1:0

Гол: Менья 21

Уругвай – Боливия 3:0

Голы: Нуньес 15, Вильямиль 39 (авт.), Нуньес 71

Бразилия – Аргентина 0:1

Гол: Отаменди 63

Перу Венесуэла 1:1

Голы: Йотун 17 – Саварино 54

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