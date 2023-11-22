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Отбор к ЧМ-2026. Очередные голы Дарвина Нуньеса за Уругвай, Колумбия в первой тройке. Видеообзоры всех матчей
В Южной Америке было весело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча между Бразилией и Аргентиной, и
В частности очередную победу одержал Уругвай – команда Марсело Бьельи в эффектном стиле справилась с Боливией, и свои очередные голы за сборную забил нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.
Единственной командой без поражений остается Колумбия, которая справилась в своем матче с Парагваем, и теперь занимает третье место в турнирной таблице отбора за Аргентиной и Парагваем.
Шестую Бразилию опережают также Венесуэла, которая упустила победу над Перу, и Эквадор, который в ночь со вторника на среду переиграл команду Чили.
Парагвай – Колумбия 0:1
Гол: Борре 11 (пен.)
Эквадор – Чили 1:0
Гол: Менья 21
Уругвай – Боливия 3:0
Голы: Нуньес 15, Вильямиль 39 (авт.), Нуньес 71
Гол: Отаменди 63
Перу – Венесуэла 1:1
Голы: Йотун 17 – Саварино 54
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