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Защитник Аргентины Ромеро: бразильцы в очередной раз запятнали футбол

Чемпионат мира FIFA

Кристиант поделился эмоциями после победы над Бразилией

Защитник Аргентины Ромеро: бразильцы в очередной раз запятнали футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями после выездной победы над Бразилией (1:0) в матче квалификации чемпионата мира - 2026. Единственным голом в этой встрече отметился партнер Ромеро по центру обороны - Николас Отаменди.

"Боже мой, какая у нас команда! Ну как не отождествлять себя с этим потрясающим коллективом? Мы продолжаем писать историю.

К сожалению, бразильцы в очередной раз запятнали футбол. На "Маракане" всегда происходит одно и то же", - написал Ромеро в соцсети Х.

Напомним, из-за беспорядков начало матча квалификации ЧМ-2026 было перенесено на полчаса. На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. Поражение на "Маракане" стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.

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Бразилия Аргентина Кристиан Ромеро
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