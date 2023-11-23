Защитник Аргентины Ромеро: бразильцы в очередной раз запятнали футбол

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями после выездной победы над Бразилией (1:0) в матче квалификации чемпионата мира - 2026. Единственным голом в этой встрече отметился партнер Ромеро по центру обороны - Николас Отаменди.

"Боже мой, какая у нас команда! Ну как не отождествлять себя с этим потрясающим коллективом? Мы продолжаем писать историю. К сожалению, бразильцы в очередной раз запятнали футбол. На "Маракане" всегда происходит одно и то же", - написал Ромеро в соцсети Х.

Напомним, из-за беспорядков начало матча квалификации ЧМ-2026 было перенесено на полчаса. На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. Поражение на "Маракане" стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.