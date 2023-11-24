Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родриго подвергся расизму после матча с Аргентиной: Мои соцсети были наполнены оскорблениями
Бразилец высказался о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine
Родриго высказался о расизме в мире футбола. Вингер "Реала" и сборной Бразилии заявил, что подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2026 (0:1).
"Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наполнены оскорблениями и всевозможными глупостями. Это может увидеть каждый!
Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча терпеть нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением.
Но, к сожалению для них, мы не остановимся!" - заявил Родриго в соцсетях.
Популярное сейчас
- В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
- За минувшие сутки было уничтожено 30 вражеских танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
- Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО