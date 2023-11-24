Родриго подвергся расизму после матча с Аргентиной: Мои соцсети были наполнены оскорблениями

Родриго высказался о расизме в мире футбола. Вингер "Реала" и сборной Бразилии заявил, что подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2026 (0:1).

"Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наполнены оскорблениями и всевозможными глупостями. Это может увидеть каждый!

Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча терпеть нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением.

Но, к сожалению для них, мы не остановимся!" - заявил Родриго в соцсетях.