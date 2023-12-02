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В Бразилии не исключают проведения товарищеского матча с Россией

Чемпионат мира FIFA

Игра состоится не ранее 2025 года

В Бразилии не исключают проведения товарищеского матча с Россией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Конфедерация футбола Бразилии не исключает проведения товарищеского матча со сборной России.

Об этом заявил директор CBF по связям со СМИ Родриго Пайва.

По словам функционера, в 2024 году проведения матча с Россией исключено, но в 2025 вероятность такой встречи не равняется нулю.

“Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим”, – цитирует слова Пайвы Sport24.

Бразилия занимает шестое место после шести туров отбора к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ.

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