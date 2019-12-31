Известные американские футболистки сыграли свадьбу в Майами. ФОТО

Раньше уже стало известно, что американские футболистки Али Кригер и Эшлин Харрис объявили о будущей свадьбе после девяти лет отношений.

И вот этот день настал.

Церемония прошла в Майами, штат Флорида.

Белое платье невесты примеряла Али, а Эшлин была в черном костюме с шортами.

Получилось эффектно.