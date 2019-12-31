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Известные американские футболистки сыграли свадьбу в Майами. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Они долго этого ждали.

Известные американские футболистки сыграли свадьбу в Майами. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Раньше уже стало известно, что американские футболистки Али Кригер и Эшлин Харрис объявили о будущей свадьбе после девяти лет отношений.

И вот этот день настал.

Церемония прошла в Майами, штат Флорида.

Белое платье невесты примеряла Али, а Эшлин была в черном костюме с шортами.

Получилось эффектно.

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Комментарии (3)
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ioan-lutsk (Луцьк)
31.12.2019 в 11:36
прям топ-новость под Новый год...Якісь збоченці модерують сайт...
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 11:01
Срна с мораесом следующие :)
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-2
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uprise (Минск)
31.12.2019 в 11:06
Бело-голубые вперед!
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