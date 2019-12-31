Известные американские футболистки сыграли свадьбу в Майами. ФОТО
Они долго этого ждали.
Раньше уже стало известно, что американские футболистки Али Кригер и Эшлин Харрис объявили о будущей свадьбе после девяти лет отношений.
И вот этот день настал.
Церемония прошла в Майами, штат Флорида.
Белое платье невесты примеряла Али, а Эшлин была в черном костюме с шортами.
Получилось эффектно.
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Комментарии (3)
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ioan-lutsk (Луцьк)
31.12.2019 в 11:36
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 11:01
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uprise (Минск)
31.12.2019 в 11:06
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