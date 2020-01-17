Роскошная жизнь: как живет Андрей Ярмоленко в Лондоне
Новое видео от Фолстена
Привет, друзья!
Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь Андрея Ярмоленко, который является игроком лондонского "Вест Хэма".
В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, коллекции автомобилей, друзьях, хобби, зарплате Ярмоленко, а также о его жилье. Короче говоря, увидите роскошную жизнь Ярмоленко, как живет футболист Ярмоленко и сколько он зарабатывает.
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