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Роскошная жизнь: как живет Андрей Ярмоленко в Лондоне

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Андрей Ярмоленко в Лондоне
Новина українською

Привет, друзья!

Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь Андрея Ярмоленко, который является игроком лондонского "Вест Хэма".

В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, коллекции автомобилей, друзьях, хобби, зарплате Ярмоленко, а также о его жилье. Короче говоря, увидите роскошную жизнь Ярмоленко, как живет футболист Ярмоленко и сколько он зарабатывает.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Фолстен
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