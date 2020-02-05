Полуголая модель едва не сорвала главное событие в американском спорте, выбежав на поле. ФОТО

Супербоул – это главное событие в американском спорте.

За право показать свою рекламу во время этого действа рекламодатели платят рекордные деньги.

Ну а кто-то решает схитрить и пойти в обход.

Игру между "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско" едва не сорвала модель Келли Кей.

Девушка решила бесплатно (не считая цены за билет) прорекламировать саму себя, попытавшись выбежать на поле.

К сожалению, трюк Кинси Волански ей повторить не удалось – служба безопасности оперативно ее задержала.

Впрочем, девушке это явно понравилось, и она в процессе еще начала снимать платье.

"Делай что хочешь. Делай когда хочешь. Жизнь слишком коротка, чтобы жалеть", - объяснила мотив своего поступка модель у себя в инстаграме.

Демонстрировать свою сексуальность для нее не в новинку – Келли регулярно балует фанатов эффектными фото.

Нужно признать, своего она все-таки добилась.

После инцидента во время Супербоула на инстаграм девушки уже подписалось больше 100 тысяч человек.

Хорошая реклама, которая стоила цены на билет и 14 часов в отделении полиции.