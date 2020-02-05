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Полуголая модель едва не сорвала главное событие в американском спорте, выбежав на поле. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Красотка просто решила добавить острых ощущений.

Полуголая модель едва не сорвала главное событие в американском спорте, выбежав на поле. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Супербоул – это главное событие в американском спорте.

За право показать свою рекламу во время этого действа рекламодатели платят рекордные деньги.

Ну а кто-то решает схитрить и пойти в обход.

Игру между "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско" едва не сорвала модель Келли Кей.

Девушка решила бесплатно (не считая цены за билет) прорекламировать саму себя, попытавшись выбежать на поле.

Tennessee girl 4ever

Публикация от Kelly Kay (@kellykay)

К сожалению, трюк Кинси Волански ей повторить не удалось – служба безопасности оперативно ее задержала.

Впрочем, девушке это явно понравилось, и она в процессе еще начала снимать платье.

"Делай что хочешь. Делай когда хочешь. Жизнь слишком коротка, чтобы жалеть", - объяснила мотив своего поступка модель у себя в инстаграме.

Демонстрировать свою сексуальность для нее не в новинку – Келли регулярно балует фанатов эффектными фото.

Нужно признать, своего она все-таки добилась.

После инцидента во время Супербоула на инстаграм девушки уже подписалось больше 100 тысяч человек.

Endless summer

Публикация от Kelly Kay (@kellykay)

Хорошая реклама, которая стоила цены на билет и 14 часов в отделении полиции.

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В статье: Супербоул вТренде
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Комментарии (3)
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beatles (Крыжополь)
05.02.2020 в 13:58
Интересно, вы ее за деньги пиарите или за любовь к искусству? Хотя нет, не отвечайте, вопрос риторический. не секрет, что упоминая о ней на своем сайте, вы тем самым создаете ей рекламу... если бы она платила вам - вопрос был бы ясен, а так - она и не знаете про такой сайт))) название придумайте себе сами
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
05.02.2020 в 13:35
Не могу понять смысл ее жизни.... Ездить на различные ивенты и бегать там полуголой?
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+2
0
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beatles (Крыжополь)
05.02.2020 в 13:56
НУ не успела она провалить свою девственность за 1,5 ляма, приходится как-то выходить из положения)
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+1
0

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