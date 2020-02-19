Шикарная жена одноклубника Малиновского, которая сегодня будет на трибунах в Милане. ФОТО

Уже через несколько часов на поле миланского «Джузеппе Меацца» выйдут «Аталанта» и «Валенсия».

Для коллектива из Бергамо это первое появление в плей-офф Лиги чемпионов.

Как и вся команда, Ремо Фройлер дебютирует на таком высоком уровне.

Помогать швейцарскому полузащитнику должна поддержка его жены.

Пара уже давно вместе, а в прошлом сентябре молодые люди узаконили свои отношения.

Красотку часто можно увидеть на матчах ее второй половинки.

Однозначно, она будет на трибунах и сегодня, в такой важный для Ремо день.

Это явно должно придать сил и уверенности швейцарцу.