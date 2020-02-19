Шикарная жена одноклубника Малиновского, которая сегодня будет на трибунах в Милане. ФОТО
Поддержка и опора футболиста.
Уже через несколько часов на поле миланского «Джузеппе Меацца» выйдут «Аталанта» и «Валенсия».
Для коллектива из Бергамо это первое появление в плей-офф Лиги чемпионов.
Как и вся команда, Ремо Фройлер дебютирует на таком высоком уровне.
Помогать швейцарскому полузащитнику должна поддержка его жены.
Пара уже давно вместе, а в прошлом сентябре молодые люди узаконили свои отношения.
Красотку часто можно увидеть на матчах ее второй половинки.
Однозначно, она будет на трибунах и сегодня, в такой важный для Ремо день.
Это явно должно придать сил и уверенности швейцарцу.
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