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Шикарная жена одноклубника Малиновского, которая сегодня будет на трибунах в Милане. ФОТО

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Поддержка и опора футболиста.

Шикарная жена одноклубника Малиновского, которая сегодня будет на трибунах в Милане. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже через несколько часов на поле миланского «Джузеппе Меацца» выйдут «Аталанта» и «Валенсия».

Для коллектива из Бергамо это первое появление в плей-офф Лиги чемпионов.

Как и вся команда, Ремо Фройлер дебютирует на таком высоком уровне.

Помогать швейцарскому полузащитнику должна поддержка его жены.

i love you #newyorkcity

Публикация от KRISTINA FREULER (@kikifreuler)

Пара уже давно вместе, а в прошлом сентябре молодые люди узаконили свои отношения.

Красотку часто можно увидеть на матчах ее второй половинки.

Однозначно, она будет на трибунах и сегодня, в такой важный для Ремо день.

Это явно должно придать сил и уверенности швейцарцу.

day off #alassio

Публикация от KRISTINA FREULER (@kikifreuler)

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В статье: Валенсия (Испания) Лига чемпионов Серия А Ремо Фройлер Аталанта вТренде
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