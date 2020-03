Бен Фостер - супергерой. Спас 80-летнего фаната в декабре, пытается спасти 12-летнюю девочку с лейкемией

Когда речь идет о супергероях, люди обычно представляют себе трико, развевающиеся плащи и лазеры из глаз.

Бен Фостер не носит трусы поверх трико и не умеет летать (хотя, в некоторых матчах заставляет в этом усомниться).

Но по количеству добрых дел он вполне может претендовать на этот статус.

Не так давно мы уже рассказывали историю о том, как вратарь "Уотфорда" спас жизнь 80-летнему фанату и предложил ему отпраздновать вместе Рождество.

Not enough positive stories get published about sports stars but take a minute too read this and appreciate the kindness of @WatfordFC ‘s Ben Foster and his family, amazing pic.twitter.com/aSNrnG3jJK — Dior Angus (@Diorcv) December 13, 2019

И вот теперь новая история.

В декабре прошлого года "Уотфорд" организовал внезапную встречу Фостера с 12-летней поклонницей Молли Холл.

Девочка больна лейкемией и ее родители написали письмо в офис клуба с просьбой осуществить мечту ребенка.

Откликнулся Фостер и после долгого разговора с Молли пообещал организовать билеты на любой матч "шершней".

Девочка выбрала игру с "Ливерпулем", которая состоялась на этих выходных.

Молли предстояло лечь в больницу непосредственно перед матчем для биопсии и планового обследования, но она умоляла родителей позволить ей побывать на игре.

В конце концов, те сдались и Молли не просто побывала на матче – Фостер лично вывез ее на поле перед игрой на инвалидном кресле.

@BenFoster just proves time and time again why he is the nicest man in football.



He kept his promise to 12-year-old Molly Hall and gave her a day she will never forget...#WATLIV pic.twitter.com/U6apwpUYY0 — Watford Football Club (@WatfordFC) March 2, 2020

Конечно же, для ребенка организовали экскурсию по стадиону и встречу с другими игроками.

Да и результат матча, в котором "Уотфорд" разгромил без пяти минут чемпиона Англии, был отличным подарком для девочки.

@BenFoster @WatfordFC Thank you so much from Molly & Harrison for a perfect day, topped off with the perfect result #wfc #theoriginalfamilyclub pic.twitter.com/kxlX02hPrt — Neil Hall (@Rux42) March 2, 2020

И это еще не конец истории.

После встречи с Молли в декабре, Бен начал активный сбор средств для благотворительного фонда, помогающего больным лейкемией.

После матча с "Ливерпулем" помочь Фостеру в этом деле решил и его коллега Алиссон, который предложил свою футболку в качестве лота на аукцион по сбору средств.

So the legend that is @alissonbecker has given me his shirt from the game on Saturday night to raise funds for @cureleukaemia again The highest bidder will get the shirt so anybody seriously interested get in touch on Instagram or in the replies on here pic.twitter.com/DTXKPnfu99 — Ben Foster (@BenFoster) March 2, 2020

Ну и чем не супергерой?