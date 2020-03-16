  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Вирус? Пляшем! Футболисты на карантине публикуют танцевальные видеоролики. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Главное - это позитив.

Вирус? Пляшем! Футболисты на карантине публикуют танцевальные видеоролики. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Карантин в главных европейских чемпионатах оставил футболистов в непривычной ситуации.

Привыкшие к постоянным путешествиям и поездкам на тренировки, спортсмены оказались предоставлены сами себе.

Но игроки стараются не унывать.

На позитиве Алекс Окслейд-Чемберлен, который устраивает танцевальные номера со своей подругой.

Их примеру следует и Чиро Иммобиле с женой.

Scemo + scema =

Публикация от jessica Melena (@jessicamelena)

А Марио Гётце со своей второй половинкой демонстрирует, как можно здороваться без помощи рук.

Экс-одноклубник Марио по "Боруссии" Марк Бартра решил повторить трюк с супругой.

Весело и безопасно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Чиро Иммобиле Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Алекс Окслейд-Чемберлен Марк Бартра Ливерпуль Ла Лига Марио Гётце Бетис Лацио вТренде коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...