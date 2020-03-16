Вирус? Пляшем! Футболисты на карантине публикуют танцевальные видеоролики. ВИДЕО
Главное - это позитив.
Карантин в главных европейских чемпионатах оставил футболистов в непривычной ситуации.
Привыкшие к постоянным путешествиям и поездкам на тренировки, спортсмены оказались предоставлены сами себе.
Но игроки стараются не унывать.
На позитиве Алекс Окслейд-Чемберлен, который устраивает танцевальные номера со своей подругой.
Их примеру следует и Чиро Иммобиле с женой.
А Марио Гётце со своей второй половинкой демонстрирует, как можно здороваться без помощи рук.
Экс-одноклубник Марио по "Боруссии" Марк Бартра решил повторить трюк с супругой.
Весело и безопасно.
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