Вирус? Пляшем! Футболисты на карантине публикуют танцевальные видеоролики. ВИДЕО

Карантин в главных европейских чемпионатах оставил футболистов в непривычной ситуации.

Привыкшие к постоянным путешествиям и поездкам на тренировки, спортсмены оказались предоставлены сами себе.

Но игроки стараются не унывать.

На позитиве Алекс Окслейд-Чемберлен, который устраивает танцевальные номера со своей подругой.

Их примеру следует и Чиро Иммобиле с женой.

А Марио Гётце со своей второй половинкой демонстрирует, как можно здороваться без помощи рук.

Экс-одноклубник Марио по "Боруссии" Марк Бартра решил повторить трюк с супругой.

Весело и безопасно.