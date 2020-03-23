Неожиданный гость, который заглянул к украинскому футболисту на карантине. ВИДЕО

Кажется, коронавирусная паника затронула не только людей.

Даже животные начинают нервничать и забегают в гости к людям.

Один такой неожиданный гость заглянул и к семейству футболиста "Мариуполя" Валерия Федрочука.

Благо, его там ждал самый теплый прием.