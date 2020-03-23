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Неожиданный гость, который заглянул к украинскому футболисту на карантине. ВИДЕО

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Коронавирус пугает всех.

Неожиданный гость, который заглянул к украинскому футболисту на карантине. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Кажется, коронавирусная паника затронула не только людей.

Даже животные начинают нервничать и забегают в гости к людям.

Один такой неожиданный гость заглянул и к семейству футболиста "Мариуполя" Валерия Федрочука.

Благо, его там ждал самый теплый прием.

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В статье: Валерий Федорчук Украинская Премьер-лига Мариуполь вТренде
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