Неожиданный гость, который заглянул к украинскому футболисту на карантине. ВИДЕО
Коронавирус пугает всех.
Кажется, коронавирусная паника затронула не только людей.
Даже животные начинают нервничать и забегают в гости к людям.
Один такой неожиданный гость заглянул и к семейству футболиста "Мариуполя" Валерия Федрочука.
Благо, его там ждал самый теплый прием.
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