Вдохновившись Зиданом. Эден Азар подстригся налысо во время карантина. ФОТО
Может так больше повезет?
Первый сезон Эдена Азара в "Реале" получился откровенно неудачным.
Потому бельгиец решил прибегнуть к хитрости.
Футболист явно пообщался с тренером Зинедином Зиданом и одноклубником Каримом Бензема, которые намекнули, что чем меньше волос на голове – тем лучше.
А потому Эден подстригся "под 0".
Фото нового имиджа игрока опубликовал его парикмахер Ахмен Альсанави (автор всех новых причесок Поля Погба).
Может этот трюк реально работает и футболисту стоит оставить такую прическу на следующий сезон?
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Комментарии (2)
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 18:45
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 18:40
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