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Вдохновившись Зиданом. Эден Азар подстригся налысо во время карантина. ФОТО

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(1 голосов)

Может так больше повезет?

Вдохновившись Зиданом. Эден Азар подстригся налысо во время карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Первый сезон Эдена Азара в "Реале" получился откровенно неудачным.

Потому бельгиец решил прибегнуть к хитрости.

Футболист явно пообщался с тренером Зинедином Зиданом и одноклубником Каримом Бензема, которые намекнули, что чем меньше волос на голове – тем лучше.

А потому Эден подстригся "под 0".

Фото нового имиджа игрока опубликовал его парикмахер Ахмен Альсанави (автор всех новых причесок Поля Погба).

Может этот трюк реально работает и футболисту стоит оставить такую прическу на следующий сезон?

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде
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Комментарии (2)
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 18:45
Пусть игроки Реала перед игрой трут лысину Зидана на удачу.. ))
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Барселинис (землянин)
26.03.2020 в 18:40
Помнится, когда у динамовцев игра не шла, то они на лысо подстриглись.. И этот туда же.. Следующим шагом будет одевание мадридской вышиванки? ))
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