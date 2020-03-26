Вдохновившись Зиданом. Эден Азар подстригся налысо во время карантина. ФОТО

Первый сезон Эдена Азара в "Реале" получился откровенно неудачным.

Потому бельгиец решил прибегнуть к хитрости.

Футболист явно пообщался с тренером Зинедином Зиданом и одноклубником Каримом Бензема, которые намекнули, что чем меньше волос на голове – тем лучше.

А потому Эден подстригся "под 0".

Фото нового имиджа игрока опубликовал его парикмахер Ахмен Альсанави (автор всех новых причесок Поля Погба).

Может этот трюк реально работает и футболисту стоит оставить такую прическу на следующий сезон?