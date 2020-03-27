Сексуальная красотка, с которой лидер Зари самоизолировался на время карантина. ФОТО
Повезло Владиславу Кочергину.
Футболистам нелегко бороться со скукой во время карантина.
Но некоторым везет застрять в самоизоляции с отличной компанией.
Например, Владиславу Кочергину.
Один из лидеров "Зари" коротает дни со своей очаровательной девушкой Кариной.
Красотка не только хороша собой, но и никогда не оставит своего молодого человека голодным.
Сегодня хочу с Вами поделиться рецептом домашнего Наполеона по проверенному мной рецепту Сразу хочу предупредить, что тортик тяжёлый в приготовлении и займёт примерно 3 часа вашего времени Но ваши усилия и потраченное время оправдают себя , когда вы попробуете первый кусочек этого нежного тортика . Начнём с приготовления заварного крема, что бы он остывал , пока мы будем выпекать коржи 4яичных желтка + 200 грамм сахара + 5ст.л. Кукурузного крахмала + щепотка соли + 1ч.л. ванильного сахара всё это очень хорошо перемешиваем венчиком и вливаем понемногу 500мл !горячего!молока . Ставим на средний огонь и варим крем , это займёт примерно 15 минут , пока масса не загустеет ! Когда масса загустеет , варим ещё пару минут и добавляем сливочное масло 50 грамм. Очень важно : все время помешивать крем и не отвлекаться ни на минуту , я отвлеклась и мой крем получился комочками, хорошо в тортике это не чувствовалось . Перекладываем крем в другую тарелку. Когда крем остынет , накрываем плёнкой прямо соприкасаясь с кремом (смотрите фото). И убираем крем в холодильник. Теперь займёмся сливками , в холодные сливки (300мл) добавим 100 грамм сахарной пудры и взбиваем до твёрдых пиков. Теперь добавляем оставший заварной крем к сливкам понемногу и пробуем крем , можете добавить ещё сахарной пудры , если хотите ещё слаще крем . Далее начнём готовить тесто Холодное сливочное масло (350 грамм) перетираем в ёмкость с мукой (600 грамм). Перемешиваем всё в крошку. 200мл воды + 1ст.л. уксуса + щепотка соли + 1 яйцо перемешиваем в отдельной посуде. Теперь добавляем жидкую смесь в муку с маслом и формируем руками тесто. У меня оставались прям видимые кусочки масла (ничего страшного) . Как только тесто стало однородным раскатываем в колбаску и разрезаем на 10 равных частей , формируем шарики, накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на час. . Достаём по одному шарику и раскатываем в тонкий круглый слой , что было больше формы , так как они уменьшаться в духовке. Прокалываем тесто вилкой по всему периметру , что бы оно не поднялось . Выпекаем в разогретой духовке , на пергаменте, ориентируйтесь на бежевую корочку , (продолжение)
А после вкусного тортика можно и сжечь калории.
Если карантин - то только такой @v_kochergin10 Всем советую скачать приложение для тренировок TABATA! Очень удобно с ним тренироваться! Выполняешь 8 кругов по 8 упражнений , каждое по 20 секунд! Перерыв между сетами ставьте минутку! Так просто можно тренироваться дома , выбрав для себя любые ваши любимые упражнения , а звуки в приложении будут напоминать вам о начале и завершении упражнения или сета. Всем спорт И здоровья
Футболист даже учит свою вторую половинку обращаться с мячом.
Подписывайтесь на Instagram UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!
Владиславу можно только позавидовать.
Спасибо этому празднику за возможность лишний раз друг другу признаться в любви! Желаю всем любить и быть любимыми ! Ведь это самое большое счастье на земле !!! Спасибо, любимый , за этот идеальный букет Ты никогда не перестаёшь меня удивлять Люблю @v_kochergin10
Рецепт творожной пп запеканки , которая не оставит Вас равнодушными!. Берём творог 500 грамм пастообразный (у меня была фирма Словяночка 5% и 9%) + 3 желтка + сахар/сахарозаменитель/мёд (у меня было 1 ст.л. Ставии , в следующий раз попробую с мёдом) регулируйте количество подсластителя на ваше усмотрение + йогурт нежирный 2ст.л. (я брала «Традиционный» без сахара с жирностью 1%) + кукурузный крахмал 2ст.л. с горкой + щепотку ванилина для аромата ☺️ Всё перемешиваем до однородной консистенции , можно миксером . Следующим этапом будет взбивание 3 белков до пышной пены (холодные белки с щепоткой соли - будут взбиваться быстрее) ... после аккуратно лопаткой вводим белки в нашу творожную массу . Выкладываем в форму (застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом ). Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут (до румяной корочки) Запеканка сначала вдвое поднимется , затем при остывании - опустится. Лучше всего оставить на ночь остывать в духовке и пробовать утром Украшать сахарной пудрой и фруктами . Вот такая вот полезная сладость , без вреда для фигуры...Приятного аппетита! Обязательно сохраняйте пост , что бы рецепт не потерялся