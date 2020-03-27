Сексуальная красотка, с которой лидер Зари самоизолировался на время карантина. ФОТО

Футболистам нелегко бороться со скукой во время карантина.

Но некоторым везет застрять в самоизоляции с отличной компанией.

Например, Владиславу Кочергину.

Один из лидеров "Зари" коротает дни со своей очаровательной девушкой Кариной.

Красотка не только хороша собой, но и никогда не оставит своего молодого человека голодным.

А после вкусного тортика можно и сжечь калории.

Футболист даже учит свою вторую половинку обращаться с мячом.

Владиславу можно только позавидовать.