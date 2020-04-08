Чем занимаются и как выглядят жены и девушки футболистов киевского Динамо
Свежее видео от Фолстена
Всем привет. Сегодня Фолстен приготовил для вас новый выпуск из рубрики "жены и девушки футболистов". В этом ролике вы узнаете о личной жизни не только Цыганкова и Миколенко, но и других ключевых игроков киевского "Динамо".
В этом видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко, Карлоса Де Пена, Франа Соля, Александра Караваева, Дениса Бойко, Томаша Кендзеры, Виталия Буяльского, Миккеля Дуэлунда – футболистов "Динамо" Киев.
Приятного просмотра!
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