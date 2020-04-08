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Чем занимаются и как выглядят жены и девушки футболистов киевского Динамо

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Свежее видео от Фолстена

Чем занимаются и как выглядят жены и девушки футболистов киевского Динамо
Новина українською

Всем привет. Сегодня Фолстен приготовил для вас новый выпуск из рубрики "жены и девушки футболистов". В этом ролике вы узнаете о личной жизни не только Цыганкова и Миколенко, но и других ключевых игроков киевского "Динамо".

В этом видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко, Карлоса Де Пена, Франа Соля, Александра Караваева, Дениса Бойко, Томаша Кендзеры, Виталия Буяльского, Миккеля Дуэлунда – футболистов "Динамо" Киев.

Приятного просмотра!

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В статье: Денис Бойко Александр Караваев Виталий Буяльский Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Виктор Цыганков Виталий Миколенко Миккель Дуэлунн Франсиско Соль Фолстен Карлос де Пена
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