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Конкурс от Ирины Морозюк: подкати в директе и выиграй свидание на двоих с шавухой

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Конкурс от Ирины Морозюк: подкати в директе и выиграй свидание на двоих с шавухой
Новина українською

Эпатажная жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина объявила в своем Инстаграме конкурс, по итогам которого пятеро счастливчиков из разных городов Украины смогут встретиться с Ириной тет-а-тет за ужином.

"Я выберу 5 победителей с разных городов: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса.

Приз: Встреча со мной, кофе, Шавуха.

Что вам надо: написать мне в Директ Подкат (в смысле подкатить) и тот, который мне понравится, станет победителем и сможет насладиться Шавухой в моей компании. Всем удачи", - написала Ирина.

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В статье: Ирина Морозюк
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