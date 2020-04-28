Конкурс от Ирины Морозюк: подкати в директе и выиграй свидание на двоих с шавухой
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Эпатажная жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина объявила в своем Инстаграме конкурс, по итогам которого пятеро счастливчиков из разных городов Украины смогут встретиться с Ириной тет-а-тет за ужином.
"Я выберу 5 победителей с разных городов: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса.
Приз: Встреча со мной, кофе, Шавуха.
Что вам надо: написать мне в Директ Подкат (в смысле подкатить) и тот, который мне понравится, станет победителем и сможет насладиться Шавухой в моей компании. Всем удачи", - написала Ирина.
Друзья ! Конкурс- подкат !!! ???? . Я выберу 5 победителей с разных городов : Киев , Львов , Харьков , Днепр , Одесса . Приз : Встреча со мной , кофе , Шавуха ???????????????? . Что вам надо : написать мне в Директ Подкат ☝???? ( всмысле подкатить ????) и тот , который мне понравится , станет победителем и сможет насладиться Шавухой в моей компании ???????? Всем удачи ????????????????