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Цыганков не поделился мороженым со своим ретривером. Лаки обиделся

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Хорошая попытка, но нет

Цыганков не поделился мороженым со своим ретривером. Лаки обиделся
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков соблюдает карантин и дома проводит время с мороженым и домашним любимцем, ретривером по имени Лаки.

Вот только проблема в том, что мороженое одно, а претендентов на него два.

"Хорошая была попытка, Лаки", — написал Цыганков, несмотря на красноречивое выражение грустной мордахи Лаки.

Чуть позже пес, у которого есть свой аккаунт в Инстаграм, ответил двумя грустными смайликами.

Цыганков не поделился мороженым со своим ретривером. Лаки обиделся - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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