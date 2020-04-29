Цыганков не поделился мороженым со своим ретривером. Лаки обиделся

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков соблюдает карантин и дома проводит время с мороженым и домашним любимцем, ретривером по имени Лаки.

Вот только проблема в том, что мороженое одно, а претендентов на него два.

"Хорошая была попытка, Лаки", — написал Цыганков, несмотря на красноречивое выражение грустной мордахи Лаки.

Чуть позже пес, у которого есть свой аккаунт в Инстаграм, ответил двумя грустными смайликами.