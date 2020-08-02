Встреча Усика с МакГрегором. Один из героев Колоса встретился с украинским боксером. ФОТО

"Колос" завершил сезон на мажорной ноте, сенсационно завоевав путевку в Лигу Европы.

Не в последнюю очередь успех команды можно связать и с отменной формой игроков после изнурительного сезона.

А это заслуга нового тренера коллектива из Ковалевки Виталия Мандзюка.

Потому сейчас экс-футболист может быть собой довольным.

Добавляет позитивных эмоций и встреча с известным украинским боксером Александром Усиком.

"Чемпион", - коротко высказался о встрече Виталий у себя в инстаграме.

"Встреча Усика и МакГрегора", - пошутил в комментариях известный комментатор Владимир Кобельков.

Действительно – Мандзюк с каждым годом все больше похож на легендарного бойцы ММА.