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Встреча Усика с МакГрегором. Один из героев Колоса встретился с украинским боксером. ФОТО

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(1 голосов)

Виталий сейчас и сам больше похож на боксера.

Встреча Усика с МакГрегором. Один из героев Колоса встретился с украинским боксером. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

"Колос" завершил сезон на мажорной ноте, сенсационно завоевав путевку в Лигу Европы.

Не в последнюю очередь успех команды можно связать и с отменной формой игроков после изнурительного сезона.

А это заслуга нового тренера коллектива из Ковалевки Виталия Мандзюка.

Потому сейчас экс-футболист может быть собой довольным.

Добавляет позитивных эмоций и встреча с известным украинским боксером Александром Усиком.

"Чемпион", - коротко высказался о встрече Виталий у себя в инстаграме.

Чемпион @usykaa

Публикация от Mandzya5555 (@mandzya5555)

"Встреча Усика и МакГрегора", - пошутил в комментариях известный комментатор Владимир Кобельков.

Действительно – Мандзюк с каждым годом все больше похож на легендарного бойцы ММА.

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В статье: Виталий Мандзюк Колос (Ковалевка) Александр Усик вТренде
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2020 в 17:19
сова из футболки выпрыгивает
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0
-3
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 17:07
Почему без Мандзючки? Недоработка.
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+1
-2


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