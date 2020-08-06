"Сорри, Зинченко больше не холостяк". Влада Седан рассказала, что стала женой игрока Ман Сити

Украинская журналистика телеканалов "Футбол 1/2/3" Влада Седан рассказала о главном событии в её жизни - она стала женой Александра Зинченко. Признание она сделала на своем youtube-канале.

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"Всем привет. Я уже Влада Зинченко. Самое главное событие случилось четыре месяца назад, я стала женой, а Зинченко уже, сорри, не холостяк.

Случилось это 12-го марта. Мы планировали другую дату, но карантин внес свои изменения. Наши родители не смогли приехать. Только мама Саши успела сесть в поезд и мы втроем отправились в Лондон.

Да, я немного вспланкула после всего. Не надо удивляться. Впервые в жизни выхожу замуж и надеюсь, что в последний", - рассказала Влада.